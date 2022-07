In estate, i dolci più gettonati sono gelati, granite e ghiaccioli. Sono buoni e dissetanti, ma non soddisfano come un vero e proprio dessert. Tuttavia, quando fa molto caldo, le classiche torte, così come biscotti e pasticcini, non attirano molto. Lo sa bene chi festeggia il compleanno tra giugno e settembre. Ogni anno, questi, spengono le candeline su allegre crostate di frutta fresca, meringate, cheesecake e semifreddi. Un grande classico della tradizione italiana è il tiramisù. La versione base prevede l’impiego di uova, caffè e mascarpone. Ma le varianti possibili sono infinite.

Nelle prossime righe ne andremo a proporre una leggera ed estiva. Anzitutto sfateremo un mito: non è vero che i dolci sono sempre grassi e calorici. Se ne possono realizzare di molto golosi e con pochissime calorie. Anche in questo caso, non useremo né le uova né il mascarpone. Inoltre, anziché il caffè, opteremo per un frutto di stagione che piace a molti. Il nostro dolce sarà quindi perfetto anche per i bambini. Tutti lo possono mangiare senza alcun senso di colpa e senza temere la prova costume.

Né fragole né limone per questo tiramisù estivo senza uova o mascarpone

Ingredienti

biscotti savoiardi q.b.;

300 g di yogurt bianco greco 0% di grassi;

180 g di yogurt magro alle ciliegie;

300 g di ciliegie fresche;

1 cucchiaio di zucchero;

1 limone (succo);

cioccolato fondente grattugiato grossolanamente q.b.

Procedimento

per prima cosa, lavare bene le ciliegie, anche con il bicarbonato, e togliere il Sistemarle in una ciotola e irrorarle con il succo di limone; nel frattempo, lavorare le due qualità di yogurt e unire anche lo zucchero; fatto ciò, filtrare il succo rilasciato dalle ciliegie con il limone ed allungarlo con un po’ di acqua; passare velocemente nella bagna i savoiardi e creare un primo strato di biscotti in una teglia rettangolare; coprire il primo strato con un po’ di crema e qualche ciliegia, più una spolverata di scaglie di cioccolato; proseguire a fare tutti gli altri strati fino al completo esaurimento degli ingredienti; terminare con la crema, le ciliegie fresche e il cioccolato in scaglie.

Prima di servire, far riposare in frigorifero per 5 o 6 ore. Dunque, non serviranno né fragole né limone per questo tiramisù estivo diverso dal solito.

