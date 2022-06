Sembra difficile immaginare la merenda di un caldo pomeriggio estivo, senza pensare ad una soffice nuvola di gelato o alla freschezza di un ghiacciolo.

Del resto, quale altro alimento meglio di questi riesce a darci un po’ di sollievo rispetto all’indomabile afa di stagione?

Inutile dire, poi, che ce n’è davvero per tutti i gusti, sia in un caso che nell’altro.

Inoltre, anche chi non è un amante dei cibi confezionati può facilmente realizzare un gelato, un ghiacciolo, una granita o un sorbetto.

Perché non cimentarsi ad esempio nella ricetta del nuovo gusto di gelato che promette di spopolare nei prossimi mesi e non solo?

Oppure, rinfrescanti e dissetanti questi ghiaccioli facilissimi da fare a casa sono una valida e genuina alternativa per la pausa di metà pomeriggio.

Sono veloci quanto le classiche tisane o infusi freddi estivi, e si contraddistinguono per un ingrediente che peraltro viene spesso usato in tali preparazioni.

Si tratta dello zenzero che, combinato al limone e al kiwi, da’ vita ad una merenda freschissima, leggera e che favorisce anche la digestione.

Realizzare i ghiaccioli in questione è semplicissimo, bastano davvero pochi passaggi e non servono strumenti particolari.

Per quanto riguarda gli ingredienti, ci occorreranno:

a) 200 ml d’acqua;

b) 100 g di zucchero;

c) 2 cm di radice di zenzero;

d) 30 ml di succo di limone;

e) 30 ml d’acqua;

f) 1 grosso limone non trattato;

g) 1 kiwi

Rinfrescanti e dissetanti questi ghiaccioli facilissimi da fare a casa sono anche ricchi di vitamine e favoriscono la digestione

Per prima cosa, prepariamo lo sciroppo, per cui basterà mettere a bollire in un pentolino l’acqua con lo zucchero e lo zenzero a tocchetti.

Nel momento in cui notiamo che lo zucchero si è praticamente sciolto, facciamo bollire ancora per una decina di minuti, a fiamma bassa.

A questo punto, estraiamo dallo sciroppo i pezzi di zenzero, aggiungendo invece il succo di limone e gli altri 30 ml di acqua, sopra indicati.

Procediamo tagliando finemente un pochino di scorza di limone e qualche dadino di polpa di kiwi, disponendoli negli appositi stampi per ghiaccioli.

Non resta dunque che versare anche lo sciroppo in ciascuno stampo, inserire uno stecco di legno e riporre in freezer per circa 2-3 ore.

Trascorso il tempo indicato, per sformare i ghiaccioli basterà immergere gli stampi per pochi secondi in acqua calda.

Lettura consigliata

Per sgonfiare velocemente la pancia in vista della prova costume proviamo questi infusi freschi e naturali