Dire che in inverno sono molti a soffrire il freddo pare abbastanza scontato. Eppure ci sono persone che avvertono i cambiamenti climatici con più intensità. A creare disagio non sono solo le temperature più rigide, ma anche gli sbalzi di temperatura. Gli arti di coloro che soffrono di ipersensibilità alle basse temperature sono spesso molto freddi per la maggior parte del tempo. Capita che sia accompagnata anche da brividi e tremori.

Spesso, quella stessa sensazione di freddo è destinata ad attraversare tutto il corpo, colpendo soprattutto il dorso e la zona della schiena. Sebbene questi possano apparire come normali disagi stagionali, in realtà le cause potrebbero andare oltre le temperature. Infatti, l’ipersensibilità al freddo e mani, piedi e schiena gelate potrebbero essere segnale di qualcosa che non va.

Il freddo cronico e il legame con le carenze alimentari

Ci sono dei nutrienti che sono fondamentali per la salute del nostro organismo. Tra questi troviamo il ferro, sostanza che compone l’emoglobina. È tramite questa proteina che l’ossigeno arriva ai polmoni e al resto del corpo. Quando si è in carenza di questo minerale, diminuiscono i globuli rossi nel sangue, con un minore apporto di ossigeno agli organi.

La carenza di ferro ha come conseguenze stanchezza, mancanza di concentrazione e di energia, calo delle difese immunitarie, ma anche una continua sensazione di freddo. Stessa cosa accade quando nel corpo manca la vitamina B12. Poiché ha un ruolo importante nella produzione di globuli rossi è strettamente connessa alla mancanza di ferro. La carenza di B12 provoca disturbi al sistema nervoso e anemia, che può avere come conseguenza una sensazione di freddo continua.

Ipersensibilità al freddo e mani, piedi e schiena sempre ghiacciati potrebbero nascondere queste patologie

Tra le patologie che hanno come sintomi l’ipersensibilità al freddo troviamo le neuropatie. Si definiscono tali tutti i disturbi a livello del sistema nervoso periferico. Un danno ai nervi può provocare una continua sensazione di freddo accompagnata da brividi, formicolii, torpore etc. Ciò sarebbe dovuto alla sensibilizzazione della parte interessata dalla lesione.

Un elemento che spesso sfugge nel ricercare le cause della sensazione di freddo generalizzata in tutto il corpo è la magrezza. Uno stato di malnutrizione, quindi carenza di nutrienti fondamentali per l’organismo, può sviluppare tale sensazione. Alla malnutrizione, poi, si connettono patologie come disturbi dell’alimentazione quali anoressia e bulimia.

L’eccessiva mancanza di grasso corporeo, infatti, non crea alcuna protezione verso l’esterno. Pertanto, lascia che il freddo penetri più facilmente e permanga durante tutta la giornata.

