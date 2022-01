In inverno gli agrumi ci conquistano con il loro sapore, il profumo inconfondibile e i colori vivaci e brillanti. Sono un vero e proprio toccasana per la nostra salute, perché ricchi di elementi indispensabili per il corpo.

Ad esempio pensiamo alle arance, che grazie alla vitamina C potrebbero rafforzare le difese immunitarie. Le fibre, poi, aiuterebbero il buon funzionamento dell’intestino.

Un altro agrume molto amato è il limone. Dal gusto aspro e dal profumo fresco e dolce. Le sue proprietà diuretiche e astringenti sono ben note. Inoltre il limone è un valido aiuto nelle pulizie di casa, grazie al suo potere sgrassante e sbiancante.

Come non citare il mandarino, coltivato nel nostro Paese soprattutto delle zone con il clima mite. Proprio come l’arancia, anche questo agrume sarebbe ricco di vitamina C e fibre.

Come utilizzare le bucce degli agrumi

Spesso, quando mangiamo gli agrumi, buttiamo via la buccia. In realtà, proprio questa parte del frutto è ricca di oli essenziali e potrebbe essere riutilizzata in casa e in giardino. Infatti, perché buttare via le bucce di limoni, arance e altri agrumi se possiamo riciclarle in maniera molto intelligente?

Ad esempio, la scorza dell’arancia potrebbe essere riutilizzata ricoperta di cioccolato oppure per preparare questo gustoso condimento. Ma ancora, le bucce sono perfette per profumare la casa, per realizzare delle candele e per preparare dei liquori digestivi. Tritate finemente, possono diventare un vero e proprio alleato in cucina. Infatti, la polvere ottenuta può essere utilizzata per insaporire i dolci ma anche i piatti salati e i cocktails.

Perché buttare via le bucce di limoni, arance e mandarini quando si possono riutilizzare in questo modo intelligente

Non solo in cucina, ma gli scarti degli agrumi possono essere riutilizzati anche per risolvere alcuni problemi in giardino. La buccia dei limoni, dei mandarini e delle arance è perfetta per realizzare un compost casalingo.

Ma come si procede? Tagliamo le nostre bucce in piccoli pezzi o maciniamole con l’aiuto di un mixer, per accelerare il processo di decomposizione. Possiamo ora aggiungerle ad un compost già pronto.

Ma le bucce degli agrumi possono diventare un utile mangiatoia per gli uccelli. Basterà eliminare la polpa e praticare 4 buchi equidistanti. Passiamo uno spago o il fil di ferro in ogni foro e la nostra ciotolina per gli uccelli sarà pronta. Naturalmente andrà riempita di mangime.

Approfondimento

Molti li buttano senza sapere che i gusci delle noci valgono oro per questa importantissima funzione