Se nel lungo periodo, nonostante qualche segnale di debolezza, le azioni della casa automobilistica sono destinate al rialzo, nel breve lo scenario si sta complicando. Le ultime due settimane, infatti, hanno dato un brutto segnale ribassista su Stellantis che potrebbe dare vista a un movimento ribassista di circa il 50%. Nella prossima sezione affronteremo le condizioni affinché il ribasso possa concretizzarsi e le indicazioni dell’analisi grafica. Adesso concentriamo su alcuni dati recentemente arrivati dalla Cina che potrebbero sostenere il rialzo nel lungo periodo.

Nel corso del 2021, Stellantis ha rafforzato la sua posizione commerciale in Cina, ponendo solide basi per l’espansione a lungo termine dell’azienda. In particolare, la joint venture formata da Stellantis e dalla cinese Dongfeng Motor Corporation, nel 2021 ha raddoppiato le vendite annuali rispetto a quelle del 2020. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il mercato cinese diventi sempre più importante per il volume di affari di Stellantis. D’altra parte sulla vastità del mercato cinese non c’è nulla da aggiungere.

Dal punto di vista dei multipli di mercato le azioni Stellantis sono fortemente sottovalutate. Secondo i multipli degli utili, le azioni Stellantis potrebbero raddoppiare il solo valore per allinearsi alla media del settore di riferimento. Inoltre, il titolo Stellantis risulta essere sottovalutato del 40% circa rispetto al suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Anche gli analisti sono molto ottimisti sul titolo con un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 35%.

Brutto segnale ribassista su Stellantis, a questo punto la tenuta dei supporti diventa fondamentale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 28 gennaio in ribasso del 2,70% rispetto alla seduta precedente a quota 17,068 euro.

Time frame settimanale

Come dicevamo all’inizio di questo report a conclusione delle ultime due settimana possiamo affermare che c’è stato un brutto segnale ribassista su Stellantis che potrebbe dare un duro colpo alle speranze dei rialzisti.

La chiave per capire cosa succederà nelle prossime settimane passa per il supporto in area 15,99 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un’ulteriore accelerazione ribassista.

Le speranze di tenuta dei rialzisti sono legate al fatto che, storicamente, area 16 euro ha sempre offerto un ottimo supporto per le quotazioni.

Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà nelle prossime settimane in prossimità di questo livello.