Pulire l’oro, anche vecchio, e farlo brillare: ecco il rimedio naturale di Titty e Flavia senza alcool né bicarbonato!

Hai dei gioielli o degli oggetti in oro che hanno perso brillantezza? Prova un rimedio naturale fatto in casa con due ingredienti. Ha un eccezionale potere pulente, parola di Titty e Flavia, le cleaning influencer più famose d’Italia! Ecco di cosa si tratta.

Che soddisfazione sfoggiare gli orecchini o il nuovo braccialetto dorato che ti ha regalato tuo marito! Ma fai attenzione. Come tutti i materiali, anche il tuo oro potrebbe risentire degli anni che passano. Se lo indossi con frequenza, a lungo andare potrebbe opacizzarsi. Ma cosa rovina l’oro giallo o bianco a cui tieni tanto? La risposta è semplice, così come il rimedio per rimetterlo a nuovo. Una soluzione che arriva direttamente da internet, grazie alle maghe delle pulizie di casa Titty e Flavia.

Chi sono

Titty e Flavia sono due donne che si intendono di pulizie domestiche. Sono celebri per i tutorial che mostrano su YouTube, riguardanti le più comuni problematiche della casa. Il loro canale ha migliaia di follower e hanno già fatto ripetutamente la loro comparsa in TV. Questa volta, l’esperienza di Letizia D’Attoma e Flavia Alfano ci sarà utile per pulire l’oro, anche vecchio, e farlo brillare.

Infatti, in un breve video postato in rete spiegano alla perfezione come porre fine al problema grazie a una soluzione casalinga. Per applicare il metodo, ti serviranno un goccio di aceto e un pizzico di sale: vediamo cosa fare.

Bastano sale e aceto per pulire l’oro, anche vecchio, e farlo brillare più di prima

Per mettere in pratica il rimedio consigliato dovrai procurarti un piccolo contenitore. Versaci una dose di aceto bianco, poi aggiungi un cucchiaio di sale fino. Mescola per bene gli ingredienti, quindi immergi i gioielli che vuoi recuperare.

Lasciali dentro per circa mezz’ora, poi sfregali attentamente con uno straccetto delicato. Infine, ti basterà asciugarli con un altro panno morbido. Una volta completato il procedimento, dovresti aver ridato la naturale brillantezza ai tuoi preziosi gioielli. E potrai tranquillamente indossarli in vista della prossima occasione.

Perché l’oro perde lucentezza?

Per non finire nuovamente nella situazione che hai appena affrontato, dovresti fare un po’ di prevenzione. La ragione per cui il tuo oro si deteriora è principalmente l’ossidazione. Gli effetti di questo processo si vedono sulla superficie, che diventa opaca e con macchie. Il tempo non è l’unico nemico dei tuoi preziosi.

Fai attenzione anche all’uso reiterato di certi prodotti, su tutti quelli per l’igiene personale. Saponi, creme e profumi vari potrebbero causare reazioni chimiche che danneggiano il materiale. La soluzione migliore in questi casi è non insistere troppo nell’applicarli e, nel caso sia già tardi, agire il prima possibile.