Hai tra i 50 e i 60 anni? Ecco quanti minuti alla settimana dovresti camminare per ridurre colesterolo, cellulite e stress

Ecco quanto dovremmo camminare secondo la scienza per garantirci una vita lunga e serena. Cominciano pertanto da questi pochi e semplici passi.

Seguire una dieta equilibrata e praticare esercizio fisico sono due regole fondamentali per stare bene a qualsiasi età. Troppo spesso però a causa dei mille impegni quotidiani tra famiglia, casa e ufficio si finisce per rimandare la cura di sé stessi. Tuttavia se a 20 anni tutto è concesso come mangiare e digerire qualsiasi cosa, fare tardi senza sentirsi stanchi, dopo gli “anta” tutto sembra cambiare. Imparare a conoscere il proprio corpo, i propri limiti e soprattutto prendersi cura di sé con l’alimentazione giusta sono i primi passi per garantirsi un’esistenza serena. Inoltre è fondamentale controllare il proprio stato di salute mediante esami di controllo e screening, molti dei quali, dopo i 50 anni, sono gratuiti. Un nemico della salute, soprattutto con l’avanzare dell’età, è il colesterolo cattivo. Se dalle analisi del sangue si evidenziano livelli di colesterolo troppo alti, è necessario cambiare le proprie abitudini immediatamente. Il colesterolo in eccesso infatti può causare la formazione di depositi di grasso nei vasi sanguigni e causarne il restringimento, con gravi conseguenze. In particolare, tale situazione può determinare l’insorgenza di malattie cardiovascolari come infarto e ictus.

Se hai tra i 50 e i 60 anni ecco quanti minuti dovresti camminare per una vita lunga e serena

La prima cosa da modificare è cambiare le nostre abitudini a tavola e scegliere alimenti mirati in grado di favorire l’eliminazione del colesterolo. In particolare cereali, vegetali e legumi che aiutano a ridurre i livelli di colesterolo in eccesso. I cereali da preferire sono quelli integrali perché ricchi di fibre. Inoltre è particolarmente indicato il consumo di pesce, almeno 2 o 3 volte a settimana, preferendo cotture alla griglia, al vapore o al cartoccio. Ma oltre ad un regime alimentare sano ed equilibrato è fondamentale per ridurre il colesterolo cattivo, l’attività fisica. Quest’ultima ha un ruolo fondamentale per garantirci una buona salute e dovrebbe essere parte integrante del nostro stile di vita. L’attività fisica oltre a ridurre il colesterolo, ci aiuterà a ridurre lo stress, a tonificare i muscoli e a ridurre la cellulite. Se hai tra i 50 e i 60 anni secondo gli esperti sono indicati almeno 150 minuti alla settimana di attività aerobica moderata. Se preferiamo un’attività intensa possono bastare 75 minuti. Per attività moderata s’intendono quelle attività che richiedono uno sforzo moderato per un periodo di tempo prolungato per favorire la circolazione e la respirazione. Pertanto potremo scegliere tra la camminata veloce, nuoto o bicicletta.

Per cominciare basta abbandonare la pigrizia

Se l’idea di iscriversi in palestra ci pesa tanto, potremmo cominciare riducendo la sedentarietà. Come? Iniziamo andando al lavoro a piedi o parcheggiando l’auto più distante in modo da camminare un bel po’. Evitiamo l’ascensore e scegliamo sempre le scale, passeggiamo con gli amici, dedichiamoci al giardinaggio. Basterà dedicare 30 minuti al giorno per 5 giorni e tornare ad essere in forma e a sentirsi bene.