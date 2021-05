Ogni volta che arriva la bolletta dell’energia elettrica scatta un senso di disperazione. Chissà perché non troviamo mai, o quasi, comunicazioni di conguagli a nostro favore. Ma, a debito. Proprio nei giorni scorsi, sono uscite le statistiche sugli investimenti degli italiani nei pannelli solari e fotovoltaici. E, nonostante la crisi, la pandemia, la cassa integrazione e via dicendo, le vendite sono aumentate del 10%. Segnale evidente che gli italiani, allineandosi ai popoli di mezza Europa, stanno cercando tutti i sistemi per cercare di risparmiare sulle bollette.

La nostra Redazione propone di investire solo 6 euro e poi risparmiare sull’energia elettrica di casa per tutta la vita, ecco l’idea geniale alla portata di tutte le tasche. Acquistare un Wattmetro. Vediamo in questo articolo tutti i suggerimenti utili in materia e come investire solo 6 euro e poi risparmiare sull’energia elettrica di casa per tutta la vita, ecco l’idea geniale alla portata di tutte le tasche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Cos’è questo strumento e perché può farci risparmiare davvero tanto sulla bolletta

Qualche anno fa pensare di acquistare un Wattmetro non sarebbe stato proibitivo tanto per la spesa, ma soprattutto per dimensioni e tipologie di modelli.

Oggi, invece esistono quelli digitali, semplice da usare e ancor di più da capire. Ecco perché sarebbe importante investire solo 6 euro e poi risparmiare sull’energia elettrica di casa per tutta la vita. Questo è il prezzo minimo disponibile su internet per un prodotto base. Ma, ovviamente ne esistono di più complessi e di marca, ma che spesso non superano i 15 euro. Considerando che possono farci risparmiare centinaia di euro all’anno, la cifra è davvero irrisoria. Il suo utilizzo è fondamentale proprio per capire dove andiamo a disperdere energia in casa e dove risparmiarla.

Qualche indicazione utile dataci da questo strumento

Questo misuratore elettrico che ci consente di calcolare la potenza che impegna l’elettrodomestico e il suo consumo energetico in un determinato tempo, è quindi utilissimo per capire quali sono gli apparecchi che consumano di più. Ma, anche le nostre cattive abitudini in materia.

Abbiamo visto tante volte quanto possiamo risparmiare spegnendo dalla presa e dal dispendio di stand by. Chissà quante volte non abbiamo pensato che una semplice ciabatta multi-presa ci possa far risparmiare. O che trattenere il vapore di una lavastoviglie appena conclusa aumenti i consumi. E, basterebbe semplicemente aprire lo sportello per risparmiare un bel po’. Tutti risultati che un Wattmetro ci indicherà correttamente.

Approfondimento

L’errore quotidiano che può mettere KO la lavastoviglie