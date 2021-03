La lavastoviglie è decisamente uno degli elettrodomestici maggiormente presenti nelle nostre case. E, maggiormente usati. Inutile, nascondere infatti come sia comodo, soprattutto alla sera, infilare tutte le stoviglie nel cestello e avviare il ciclo. Attenzione, però che servono costanti cure e questo è l’errore quotidiano che può mettere il KO la lavastoviglie: lasciare troppo cibo nei piatti. Vediamo perché quest’azione così comune è anche causa del possibile guasto del nostro elettrodomestico.

Sciacquare o no i piatti prima di inserirli

L’errore quotidiano che può mettere KO la lavastoviglie è legato alla famosa polemica se sia necessario sciacquare o meno i piatti prima di inserirli. C’è infatti chi sostiene che occorra rimuovere i depositi per una pulizia efficiente. Chi, invece, parteggia per lasciarli così come li leviamo dalla tavola e affidarsi all’effetto disincrostante del detersivo. Una cosa è però sicura: i pezzi di cibo di dimensioni grandi sono in grado di intasare non solo gli scarichi ma anche gli irroratori. Ecco perché, con una spugnetta è opportuno rimuovere le incrostazioni più dure e voluminose.

Anche la lavastoviglie richiede una manutenzione

Sappiamo bene che tutti gli elettrodomestici, per vivere a lungo, hanno bisogno di manutenzione. La lavastoviglie non è da meno. Anzi. Ma, molti utilizzano prodotti specifici e abbastanza aggressivi per effettuare il classico lavaggio a vuoto. Possiamo, invece farlo, utilizzando un paio di tazze di aceto e una di bicarbonato. L’effetto sarà quello di avere una lavastoviglie pulita, profumata e disinfettata. In maniera ecologica ed economica.

Tenere sempre il manuale di istruzioni

Quando acquistiamo un elettrodomestico, dopo averlo sballato, difficilmente teniamo il manuale di istruzioni a portata di mano. Più facile che, dopo averne compreso le nozioni di base, il libretto finisca in cantina assieme all’imballo. Grave errore, perché nel libretto ci sono anche le istruzioni per pulire:

il filtro:

gli irroratori;

le parti smontabili e da sottoporre a pulizia e manutenzione ordinaria.

