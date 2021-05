Sarà anche un dolce classico ed ormai entrato nella tradizione, ma il tiramisù rimane uno dei dessert preferiti. Non a caso, nonostante le mode e le varie novità in ambito culinario, è quello che non manca mai nella lista dei dolci di ristoranti e pizzerie.

E anche a casa, il tiramisù è uno dei dolci che si prepara più spesso. Non solo perché piace davvero a tutti, ma anche per la rapidità che richiede nella preparazione. Basti solo pensare al fatto che non richiede cottura.

Certo è, comunque, che rimane pur sempre un dolce… Ci sono i biscotti, il mascarpone (che non è proprio il massimo della leggerezza!) e ci sono le uova.

Insomma, il tiramisù è una golosa bontà da portare in tavola, ahinoi, con moderazione.

Ma non è proprio vero. In questo articolo stiamo infatti per svelare una straordinaria idea che farà felici i più golosi!

L’ingrediente speciale per un tiramisù super leggero, rapidissimo da preparare ed economico, ma comunque cremoso e golosissimo

Possiamo preparare un tiramisù che nulla ha da invidiare alla versione tradizionale, omettendo sia le uova che il mascarpone. Vediamo come.

Ingredienti:

a) 600 gr di biscotti (la ricetta tradizionale prevede i savoiardi, ma in base ai gusti vanno bene anche i biscotti secchi, i Pavesini, i biscotti integrali….);

b) caffè leggero (o allungato con un goccio di acqua o di latte);

c) 500 ml di panna vegetale già zuccherata;

d) cacao amaro;

e) gocce di cioccolato fondente per guarnizione.

Procedimento

Anzitutto preparare il caffè e lasciarlo intiepidire. Assaggiarlo e, se troppo forte, allungarlo con dell’acqua o un pochino di latte. Se il dolce verrà servito anche a dei bambini, meglio usare il decaffeinato.

Nel frattempo, in una ciotola bella capiente, montare la panna vegetale utilizzando le fruste al massimo della velocità. Di media servono circa 5 minuti.

Attenzione: la panna dovrà essere fredda di frigorifero!

Cominciare quindi a preparare il tiramisù: intingere rapidamente i biscotti nel caffè ed allinearli in una pirofila cercando di creare una base uniforme. Coprire con parte della panna e livellare con una spatola.

Procedere con gli altri strati fino ad esaurimento degli ingredienti.

Spolverare l’ultimo strato col cacao amaro e, a piacere, con delle gocce di cioccolato.

Mettere in frigorifero ed estrarlo solo una decina di minuti prima di servirlo.

Abbiamo quindi capito che l’ingrediente speciale per un tiramisù super leggero, rapidissimo da preparare ed economico, ma comunque cremoso e golosissimo, è la panna vegetale. Con questo ingrediente è abbastanza evidente che possiamo dar vita ad una versione di tiramisù che racchiude tutti i vantaggi descritti nel titolo!

In conclusione, la cremina a base di uova e mascarpone può tranquillamente essere sostituita con la ben più sana e leggera panna vegetale. La ricetta classica che abbiamo quindi spiegato in questo articolo, la possiamo utilizzare per qualsiasi variante di tiramisù, ad esempio per le fresche versioni estive (alle fragole, ai frutti di bosco, alle pesche, all’ananas etc… )