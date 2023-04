Investire 100.000 euro a 6 mesi in questo modo garantisce un rendimento che lascia a bocca aperta

Oggi investire liquidità in modo sicuro per un breve periodo di 6 mesi può rappresentare un’ottima opportunità di guadagno. Impiegando un capitale di 100.000 euro per 180 giorni in strumenti di investimento sicuri, si potrebbe rimanere sorpresi dai profitti generati. Questa strategia è particolarmente indicata per chi cerca una soluzione a breve termine per far fruttare la propria liquidità.

Investire 100.000 euro a 6 mesi può essere un problema se non si hanno le idee chiare

Molte persone si trovano nella necessità di trovare un modo sicuro per investire una somma di denaro per alcuni mesi prima di utilizzarla nuovamente. Questo può essere il caso di un’eredità o di una vendita di un bene immobile, ad esempio.

Supponiamo di avere una liquidità di circa 100.000 euro nel conto corrente che vogliamo investire per un breve periodo di tempo, ad esempio 6 od 8 mesi, prima di utilizzarla per l’acquisto di una casa o per altre esigenze. Tuttavia, decidere come investire questa somma può essere difficile, soprattutto se non si è esperti nel campo degli investimenti.

Le alternative da scartare subito

Oggi sul mercato finanziario sono disponibili molteplici strumenti di investimento. Ma se si cerca un’opzione sicura con basso rischio di perdita per investire il proprio capitale per pochi mesi, le possibilità si riducono. In passato, mettere i soldi sotto il materasso era una pratica comune, ma oggi è superata e sconveniente a causa dell’inflazione che mangia il capitale. Alla fine dell’anno, infatti, il costo della vita potrebbe aumentare fino all’8%, portando alla perdita di 4.000 euro in potere di acquisto su un investimento di 100.000 euro.

Anche i conti correnti bancari, sebbene garantiscano la sicurezza del capitale, non offrono alcun rendimento. Tuttavia, alla fine del 2022 le famiglie italiane avevano quasi 1.200 miliardi di euro depositati sui loro conti correnti bancari.

BOT contro conto di deposito: ecco chi vince

Chi ha 100.000 euro da investire per 6 mesi, ha 3 valide soluzioni. La prima opzione sono i conti di deposito, conti bancari che offrono interessi più alti rispetto all’anno precedente. Oggi investire 100.000 euro nel conto con il più alto rendimento può portare a guadagnare circa 950 o 1.000 euro.

Un’alternativa ai conti di deposito sono i titoli di Stato come i BOT a 6 mesi, come ad esempio il BOT con scadenza a ottobre del 2023 (ISIN: IT0005512030), il cui prezzo al momento dell’analisi è di 98,45 centesimi. Con 100.000 euro si possono acquistare 101.000 euro nominali. A scadenza il guadagno netto sarà di circa 1.150 euro.

Il terzo incomodo

Ma per investire 100.000 euro a 6 mesi si potrebbe considerare l’acquisto di un Buono del Tesoro Poliennale con durata residua simile. Ad esempio, si potrebbe valutare il BTP con scadenza a ottobre del 2023 (ISIN: IT00053443359), che offre una cedola annua del 2,45%.

Attualmente, il prezzo del titolo di Stato è di 99,65 centesimi e alla scadenza verrà rimborsato a 100 centesimi. Il rendimento totale del BTP alla scadenza, considerando l’apprezzamento del capitale e il pagamento della cedola, sarà dell’1,3% netto. Ciò significa che il guadagno netto alla scadenza sarà di circa 1.070 euro.