Primo piatto di verdure facile e pronto in 30 minuti? Questo è il preferito di Tiziano Ferro ed è una miniera di preziosissime fibre

Le verdure appartengono alla tradizione culinaria di moltissimi Paesi del Mondo. E ognuno di essi ha un modo particolarissimo per cucinarle. Oggi ne scopriremo uno davvero incredibile originario del Messico. Una zuppa di carne, cereali e verdure che non manca mai sulla tavola di Tiziano Ferro.

Verdure, cereali e legumi sono 3 tipologie di alimenti che non dovrebbero mancare nella nostra dieta. A maggior ragione in questo periodo, in cui molti sono in cerca di metodi e allenamenti per dimagrire. Questi cibi sono infatti ricchissimi di fibre, utili a depurare l’organismo e ad aiutare l’intestino. Ma come metterli insieme in una ricetta senza rinunciare al gusto? Stiamo per scoprirlo grazie a questo primo piatto di verdure facile e pronto in 30 minuti. Un’assoluta bontà che arriva dal Messico e di cui è ghiottissimo il cantante Tiziano Ferro.

Il piatto per cui impazzisce Tiziano Ferro: il Pozol

Negli ultimi anni la cucina e le ricette hanno iniziato a prendersi le prime pagine sui media e sui social. E non soltanto perché i grandi chef hanno iniziato a mostrare i segreti delle loro ricette. Sono gli stessi Vip e i personaggi dello spettacolo a pubblicare sulle proprie pagine le pietanze di cui vanno matti. Oppure a dichiarare il proprio amore per alcuni piatti.

Il preferito di Tiziano Ferro? Il Pozol, un’antichissima zuppa messicana che mischia sapientemente verdure, cereali e carne. È il momento di scoprire come prepararla anche in casa nostra. E ci serviranno soltanto 30 minuti di tempo.

Gli ingredienti per la zuppa messicana

Per 4 porzioni di Pozol ci serviranno:

3 etti di mais precotto;

precotto; 2 etti e mezzo di carne di maiale (preferibilmente coscia);

(preferibilmente coscia); 2 cipolle;

cicoria;

ravanelli;

2 peperoncini;

3 o 4 spicchi d’aglio;

origano;

succo di 1 lime.

Primo piatto di verdure facile e pronto in 30 minuti: come cucinare il Pozol

Iniziamo a preparare il Pozol con la cottura della carne di maiale. Cuociamola in una pentola con cipolla e aglio fino a quando è diventata tenerissima. Se vogliamo accorciare i tempi prepariamola in anticipo. Quando inizia a sfaldarsi aggiungiamo il mais precotto alla pentola. Nella mezz’ora in cui aspetteremo la cottura del mais ci dedicheremo alle verdure. Prendiamo un pentolino, facciamo lessare i peperoncini, dopo averli puliti, e poi mischiamoli con il brodo di carne. Aggiungiamo uno spicchio d’aglio e frulliamo il tutto fino a ottenere una crema.

Proseguiamo lavando e tagliando prima i ravanelli e poi la cicoria. Siamo quasi alla fine. La carne col mais dovrebbe essere pronta. Aggiungiamo la crema e le verdure e facciamo cuocere a fuoco basso per altri 3 minuti. Una spruzzata di lime e poi possiamo servire la zuppa ben calda.