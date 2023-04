Donne bellissime e magre a 40 anni: ecco il segreto di Liv Tyler e non è sport o dieta

Liv Tyler ha passato i 40 anni ma è sempre bellissima e in forma. Il suo segreto? Verrebbe da pensare alla dieta e all’esercizio fisico ma, in realtà, per mantenere la linea Liv è solita mantenere una determinata e semplice abitudine quotidiana. Scopriamo quale.

Spesso le star femminili di Hollywood ci appaiono senza età e pervase dalla stessa bellezza di quando erano giovani. Ne sono un esempio attrici che hanno superato i 40 anni, come la bellissima Liv Tyler, o i 50 anni, come Halle Berry e Lucy Liu. E che dire di Sharon Stone, ancora splendida a 65 anni? Certo, viste le possibilità dello star system, siamo portati a pensare che tale avvenenza senza tempo possa essere in qualche modo aiutata. Dalla chirurgia estetica, da dure sessioni in palestra con personal trainer privati, da regimi dietetici ferrei o particolari. In realtà, le Vip possono anche avere segreti che sono davvero semplicissimi e alla portata di chiunque.

Donne bellissime e magre a 40 anni come l’attrice di Io ballo da sola

Abbiamo citato Liv Tyler, che a 45 anni è splendida come quando ne aveva 20 e recitava nel film che la rese famosa, Io ballo da sola. Sappiamo bene che, passati i 40 anni, il fisico di qualsiasi donna, Vip o meno, tende ad appesantirsi a causa del calo ormonale degli estrogeni.

Per cui sarebbe indispensabile non cedere alla sedentarietà, praticare un minimo di attività fisica e, soprattutto, seguire un regime alimentare adeguato. Certamente, anche Liv Tyler probabilmente segue questi consigli. Ma il segreto della sua linea è, in realtà, qualcosa di completamente diverso. Ed è legato a un’abitudine della quotidianità di tutti.

Doccia fredda per dimagrire

Liv Tyler ha un asso nella manica che le permette di essere al top. E non è la dieta o la palestra. La bella attrice fa semplicemente ogni giorno una doccia fredda. Fare questo avrebbe impensabili benefici per la salute, tra cui quello di aiutare il dimagrimento. L’acqua fredda aiuterebbe a bruciare i grassi corporei. Questo perché l’organismo, sottoposto ad un agente a calo termico, avrebbe come reazione quella di attivarsi per regolare la temperatura corporea.

Per fare questo, verrebbero bruciate le riserve di grasso. Questo, convertito in calore, favorirebbe il bruciare calorie. Dunque, donne bellissime e magre a 40 anni con questo piccolo segreto. Certamente, però, un’alimentazione sana e l’attività fisica non devono mancare. E il riferimento è sempre il consiglio del proprio medico di fiducia.