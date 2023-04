Incredibile come tutti possono trasformare 100.000 euro in 150.000 con una sola mossa senza essere esperti analisti

Incredibile come tutti possono trasformare 100.000 euro in 150.000 con una sola mossa-proiezionidiborsa.it

L’ignoranza è uno dei più grandi ostacoli nel raggiungimento dei nostri obiettivi, sia nella vita personale che in quella finanziaria. Spesso, la mancanza di conoscenza sui prodotti finanziari può impedirci di far fruttare al meglio i nostri risparmi. Ma anche chi non è esperto può trasformare un capitale di 100.000 euro in 150.000 euro.

Oggi ci sono i tassi di interesse più elevati degli ultimi 10 anni

Molti strumenti di investimento possono fornire grandi opportunità di guadagno anche per i risparmiatori comuni. In particolare, nell’attuale contesto finanziario, i rendimenti offerti da alcuni strumenti di investimento possono portare a guadagni che erano impensabili solo pochi mesi fa. Tuttavia, per trarne il massimo vantaggio, è importante avere una solida conoscenza finanziaria e un piano d’investimento efficace.

La diversificazione del portafoglio è fondamentale per minimizzare i rischi e massimizzare i rendimenti. Inoltre, è importante mantenere una prospettiva a lungo termine e non farsi influenzare dalle fluttuazioni del mercato a breve termine. Con un’attenta pianificazione e una gestione oculata del rischio, chiunque può trarre vantaggio dalle opportunità di guadagno offerte dagli strumenti di investimento. Non occorre essere degli esperti per ottenere eccellenti risultati e rendimenti massimi che il mercato offre, basta avere alcune conoscenze di base.

Un BTP per guadagnare il 56%

Per esempio è incredibile come tutti possono trasformare 100.000 euro in 150.000 euro senza essere esperti finanziari e con una semplice azione. Questo risultato è possibile grazie ai Buoni del Tesoro poliennali, i quali offrono rendimenti che non erano visti da oltre 10 anni. Ad esempio, il BTP con scadenza a marzo del 2036 (Isin: IT0005402117) offre un rendimento totale netto a scadenza del 56%.

Ma come si raggiunge questo risultato? Al momento dell’analisi, il titolo ha un prezzo di circa 72,5 centesimi. Tuttavia, al momento della scadenza, il Ministero del Tesoro rimborserà l’intero valore nominale del BTP, ovvero 100 centesimi. Pertanto, chi acquista il BTP ora e lo detiene fino alla scadenza, guadagnerà circa 27,5 centesimi per ogni titolo di Stato in portafoglio. Inoltre, al guadagno in conto capitale occorre aggiungere il guadagno dato dalla cedola lorda annua dell’1,45%.

Incredibile come tutti possono trasformare 100.000 euro in 150.000 euro in 13 anni

Supponiamo di voler investire 100.000 euro nel BTP con scadenza al 2036. Acquistando il titolo a 72,5 centesimi, con 100.000 euro si possono acquistare 138.000 euro di valore nominale. Alla scadenza, il rimborso sarà di 138.000 euro, generando un guadagno in conto capitale di 38.000 euro. Inoltre, grazie al pagamento della cedola annuale di 2.000 euro lordi, si potranno incassare circa 26.000 euro totali.

Considerando il flusso cedolare e il guadagno in conto capitale, al momento del rimborso si potranno incassare circa 64.000 euro lordi. Tuttavia, l’imposizione fiscale del 12,5% ridurrà il guadagno netto a circa 56.000 euro. Esattamente il rendimento del 56% indicato sopra.