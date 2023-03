Libretto postale contro conto di deposito: ecco chi vince e quanto si guadagna investendo 30.000 euro per 180 giorni

Il mercato finanziario attualmente attraversa una fase di turbolenza, con segnali di possibili aumenti dei tassi di interesse. In questo scenario, non è conveniente investire in titoli di Stato a tasso fisso, poiché i loro rendimenti potrebbero crescere ulteriormente e i prezzi scendere. Quindi chi ha adesso dei soldi da investire, supponiamo 30.000 euro, cosa dovrebbe fare?

In questo contesto economico, la soluzione migliore è quella di aspettare e conservare i soldi per sei mesi. In questo modo si può valutare con maggiore attenzione l’evoluzione delle condizioni economiche. Quindi, dove è conveniente lasciare i soldi per questo periodo di tempo?

Le soluzioni per parcheggiare dei risparmi nei prossimi 6 mesi

Una possibile opzione è quella di lasciare i soldi in banca, ma questa scelta potrebbe non essere la migliore per due motivi importanti. Il primo riguarda la convenienza economica, dal momento che i soldi su un conto corrente non rendono nulla, e l’inflazione supera l’8%. Inoltre, i depositi sui conti correnti sono tutelati dal FIDT, ma solo fino a un massimo di 100.000 euro. Pertanto, non conviene tenere una cifra superiore sul conto corrente.

Un’alternativa interessante può essere quella di lasciare il denaro su un libretto postale a 6 mesi. Grazie all’offerta Supersmart 180 giorni, le Poste offrono un rendimento dell’1,5% lordo annuo a chi deposita del denaro sul Libretto Smart. Supponiamo di avere 30.000 euro ricavati da una vendita e di volerli investire nel Libretto Smart per 6 mesi: quanto si guadagnerebbe?

Libretto postale contro conto di deposito: quanto si guadagna

Supponiamo di investire oggi 30.000 euro sul Libretto Smart. Grazie all’offerta Supersmart 180, questo dopo sei mesi garantirà un guadagno di circa 164 euro di interessi. Ma questa cifra è sufficiente? Per verificare la convenienza di questa offerta, confrontiamola con i migliori conti di deposito bancari attualmente disponibili.

Depositando gli stessi 30.000 euro su un conto di deposito a sei mesi, si potrebbe ottenere una certa stabilità e protezione del capitale, senza esporsi a rischi eccessivi. Ci sono numerose offerte di conti di deposito a sei mesi sul mercato. Attualmente il migliore è quello offerto da Banca Mediolanum, che garantisce un rendimento di 417 euro. Anche il conto deposito Twist di Banca Valsabbina è interessante, con un guadagno di 316 euro in sei mesi.

L’alternativa delle obbligazioni a tasso variabile e in scadenza

Nella sfida tra libretto postale contro conto di deposito, ognuno può fare la sua valutazione. Comunque, in un mercato incerto come quello attuale, gli investitori potrebbero prendere in considerazione investimenti alternativi a basso costo e basso rischio. Per esempio i Buoni Ordinari del Tesoro o le obbligazioni con una durata residua di 5/6 mesi, come per esempio un BTP di simile durata.

La strategia migliore sarebbe aspettare e parcheggiare i soldi per sei mesi, diversificando il proprio portafoglio. La prudenza è sempre una scelta vincente per gli investitori consapevoli.