Non vedevamo l’ora di indossare le nostre amate scarpe invernali ed eccole arrivate in tutti i negozi e rispolverate dalla nostra scarpiera. Le scarpe sono la passione di uomini e donne e chi più ne ha più ne vuole avere.

Gli appassionati di moda e di shopping conoscono bene la sensazione che si prova una volta indossata una scarpa nuova. Ci sentiamo sicuri perché ad avvolgere i nostri piedi freddi ci pensano loro: calde e confortevoli.

Tutti pensiamo che gli stivali siano le scarpe più calde, le uniche capaci di riscaldarci. Questo in parte è vero, ma ci sono tantissimi altri modelli di scarpe, che magari non conosciamo, che riscaldano i piedi durante l’inverno allo stesso modo degli stivali.

A proposito di accessori caldi, ritorna la moda degli anni ’80 grazie a questa borsa sofficissima che sta spopolando. Magari potremmo abbinare le scarpe a questa borsa per coniugare comfort e stile. Infatti, lo stile cozy, ossia lo stile che ricerca la comodità tramite la morbidezza, sarà la tendenza dell’inverno 2022.

Su questa scia, non gli stivali ma queste scarpe sono adatte a tutti gli outfit invernali per essere comodi e alla moda.

Peluche ovunque

Dopo aver parlato della moda degli anni ’80, che riporta lo shearling alla ribalta, non solo cappotti e borse ma anche le scarpe “percorrono la stessa via”. Le scarpe con la pelliccia all’interno, soffici come peluche e comode come se camminassimo sopra batuffoli di lana, saranno la tendenza di quest’inverno.

Se siamo alla ricerca del connubio tra comodità, morbidezza, calore e moda, queste sono le scarpe adatte a qualsiasi occasione. Sono tanti i modelli di scarpe con la pelliccia: dagli anfibi ai mocassini. Diversi brand hanno lanciato scarpe di questo tipo, da Timberland a Miu Miu.

Oltre a questi, non possiamo dimenticare le elegantissime e sensuali cuissardes, stivali alti fin sopra il ginocchio. Anche queste sono adatte a riscaldarci dal freddo e questa volta non solo i piedi. Le cuissardes possono essere di diversi tessuti, ma sicuramente le più calde sono il velluto e il camoscio.

Un abbinamento alla moda potrebbe essere costituito da jeans, maglia messa all’interno di questo che, come abbiamo visto, fa perdere otticamente qualche taglia, giacca lunga o cappotto lungo aperto, magari color cammello, e cuissardes.

Abbiniamo anche l’accessorio degli anni ’40 più chic di tutti e avremo un look da vera diva!

In ogni caso, esistono anche i sabot con la pelliccia all’interno davvero eleganti e adatti soprattutto per donne over 50 e, niente poco di meno che, lanciate da Gucci. Una sensazione di comfort anche quando siamo fuori, come se stessimo indossando le ciabatte di casa.