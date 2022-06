La primavera e l’estate sono i momenti dell’anno in cui molti amano accantonare rosso e nero in favore di colori pastello o chiari. Tra questi troviamo il very peri, vera scoperta del 2022, per tutte coloro che non vogliono passare inosservate. Chi predilige colori più classici, invece, potrà optare per i rosa o il colore pesca. Oggi, in modo particolare, ci si concentrerà su quest’ultimo colore, molto apprezzato dalle donne di qualsiasi età. Il color pesca è un colore che, a prima vista, potrebbe sembrare difficile da abbinare ma non è affatto così. Infatti, basteranno alcune astuzie per trasformare un anonimo outfit in qualcosa di gran tendenza. Il consiglio è quello di evitare total look di questo colore, meglio spezzare con altre tonalità. Un colore che, oltre ad essere di tendenza, ci potrà salvare la vita in caso di cerimonie come battesimi, comunioni, cresime o matrimoni.

Invece di nero o rosso indossiamo questo colore di tendenza per vestiti e rossetti perfetto anche per cerimonie

Il color pesca, infatti, sarà perfetto indossato con colori pastello di tonalità simili o diverse. Da evitare, invece, l’abbinamento con colori molto forti. Un paio di pantaloni color pesca potranno essere indossati con una maglietta bianca o dalle tonalità marroni. In alternativa ottimo un vestito da sdrammatizzare con accessori color menta o pastello. Chi non ama particolarmente questo colore potrà indossarlo a piccole dosi, magari un foulard o una borsa. Per quanto riguarda le scarpe perfetto con sandali color cuoio o sneakers bianche. Per una cerimonia, poi, si potranno scegliere delle décolleté color nude o corallo. Meglio evitare gli abbinamenti col nero, sia calzature che accessori, si andrebbe a creare troppo contrasto. In molti, poi, optano per un soprabito o un impermeabile in questo colore, perfetto da indossare sopra vestiti con stampe o tinta unita.

Rossetti

Oltre all’abbigliamento il color pesca è ottimo anche sulle labbra come rossetto o gloss. Si tratta di un colore che si adatta bene a tutti gli incarnati. Sarà sufficiente trovare la tonalità migliore per il proprio. Pesca e carnagioni chiare ma anche con fototipo più scuro e addirittura con i capelli neri. Una tonalità che donerà colore alle labbra senza impegnare come il rosso o i colori scuri ma che non passerà inosservato. Quindi, invece di nero o rosso indossiamo questo colore davvero interessante.

Dove comprare

Il color pesca sta spopolando in quasi tutti i negozi, non sarà difficile trovarne uno che fa al caso nostro. Per quanto riguarda i vestiti su Zalando è possibile acquistarne uno lungo di Motivi a circa 108 euro. Su Shein, invece, sono disponibili diverse tipologie di abiti a circa 16 euro e 35 euro. Su Asos, invece, sarà possibile acquistare un abito con perline perfetto per una cerimonia a circa 220 euro. Pantaloni color pesca con stampa si potranno trovare a circa 40 euro sul sito di Zara.

Lettura consigliata

Molte donne al posto del rossetto rosa e rosso stanno scegliendo queste tonalità in voga nel 2022