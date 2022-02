La moda è sempre alla ricerca di novità da proporre al grande pubblico. Spesso si pensa solamente ai tagli e ai tessuti dei capi senza tenere conto dei colori.

Da un lato la ciclicità della moda riporta spesso in auge capi di abbigliamento spesso dimenticati.

Tra cappotti, jeans, borse e scarpe il 2022 è stato davvero l’anno del revival. Anche con l’arrivo della primavera si avrà l’imporsi di nuovi colori che ci sorprenderanno. Molti penseranno al pastello o al classico nero invece gli stilisti ci stupiranno con un colore inusuale.

Il colore dell’anno e della primavera, infatti, sarà il very peri, un nome che a molti dirà poco. Più semplicemente si tratta di una tonalità di blu unita a rosso e viola. Agli appassionati di botanica ricorderà un po’ il colore della lavanda.

Una cosa è certa, chi decide di indossare questo colore non passerà certamente inosservato.

Una tonalità che starà bene a tutte le età, dai 30 ai 70 anni ma anche oltre.

La tendenza moda della primavera è questo colore elegante e sofisticato che conquisterà a 30 come a 70 anni

Il very peri è una tonalità che sta spopolando su capi d’abbigliamento ma anche su borse e cosmetici.

Per quanto riguarda i capi di abbigliamento sia il fast fashion che i marchi di lusso ci daranno la possibilità di scegliere.

Le più freddolose potranno scegliere un piumino o un cento grammi in questo colore magari da abbinare a delle décolleté o a delle sneakers.

Anche per le borse questa tonalità sarà la più ricercata, dalla Chiquito di Jacquemus alle borse proposte da Zara questo colore si vedrà ovunque.

Per il beauty ci si potrà sbizzarrire con mascara, rossetti ma anche ombretti e smalti.

Un colore perfetto per rallegrare le serate primaverili ma, soprattutto, estive. Per l’estate, infatti, non mancheranno vestiti più o meno lunghi di questo meraviglioso colore.

Come abbinare

Tutte coloro che amano gli outfit colorati potranno abbinare il very peri a diverse tonalità di verde.

Questi due colori, accostati, riusciranno a valorizzarsi a vicenda. Per fare un esempio si potrà optare per un maglione o una felpa very peri e un paio di pantaloni verdi.

Chi non osa utilizzare questo colore in maniera esagerata, poi, potrà abbinare un accessorio in very peri ad un look total black.

In alternativa, ancora, un cappotto very peri abbinato ad un paio di jeans e ad una maglia corallo o bianca. Quindi, si è capito, che la tendenza moda della primavera è questo colore sia elegante che sofisticato ma anche relativamente semplice da abbinare.