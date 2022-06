Durante l’estate ci sono sicuramente alcuni lati positivi impossibili da non vedere. Basti pensare, intanto, alle belle giornate di sole da godersi sul balcone, per esempio. Oppure, alle vacanze, periodi in cui possiamo davvero staccare la spina e allontanarci per un po’ dalla realtà. O ancora, al mare, alle passeggiate serali e ai vestiti corti e leggeri tipici di questa stagione. Il problema, però, è che il periodo estivo porta con sé anche dei fastidi non indifferenti, che non possiamo ignorare in alcun modo. Per il caldo e l’afa tipici di questa stagione, infatti, molti di noi si trovano ad avere diversi problemi. E nella lista, ne troviamo uno in particolare che spesso non sappiamo proprio come risolvere.

Il sudore sui vestiti può essere un problema e una forte causa di disagio, ma potrebbe essere eliminato in un batter d’occhio

Impossibile non annoverare, tra i vari problemi che si hanno durante l’estate, la presenza di sudore sui nostri vestiti. L’odore forte e pungente, infatti, sembra impossibile da eliminare dai tessuti, a volte. E, nonostante i diversi prodotti provati, nulla pare davvero aiutarci. Dunque, potremmo provare a mettere in atto alcuni consigli delle vecchie generazioni che spesso si presentano come portentosi ed efficaci. E, in questo caso, ci sono alcuni ingredienti naturali che potrebbero fare al caso nostro. Per esempio, per eliminare le macchie di sudore dai vestiti colorati, potremmo provare ad utilizzare, in modo forse totalmente inaspettato, una cipolla. E per eliminarne definitivamente l’odore, ci sono altri due ingredienti naturali che potrebbero fare al caso nostro.

Un goccio sarà sufficiente e renderà facilissimo togliere il sudore dai vestiti con questo trucco della nonna da 10 e lode

In questo caso, i due ingredienti che verranno in nostro soccorso sono olio essenziale di papaya e origano. La loro azione combinata, infatti, potrebbe finalmente eliminare ogni traccia di odore sgradevole dai nostri vestiti. In particolar modo, quello dovuto al sudore. Dunque, per prima cosa, prendiamo una bacinella e riempiamola di acqua calda. Ora, versiamo un goccio di olio essenziale di papaya. E adesso passiamo all’origano. Potremo aggiungere 2 o 3 semplici rametti oppure puntare anche in questo caso sul suo olio essenziale. Immergiamo i vestiti per circa 20 minuti, lasciandoli in posa e poi laviamoli normalmente. Ci accorgeremo che di origano e di olio di papaya un goccio sarà sufficiente e renderà facilissimo togliere quello sgradevole odore dai nostri abiti.

