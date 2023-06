Invece di Mojito e Negroni ecco 3 cocktail estivi alla frutta di Bruno Vanzan, campione di bartending

Incontrare gli amici dopo il lavoro o nel fine settimana rilassa e rigenera. A volte si può mangiare insieme a cena, specialmente una buona pizza. Spesso, però, ci si incontra per bere qualcosa al bar. Se vogliamo stare comodi a casa, possiamo preparare alcuni cocktail seguendo i consigli di Bruno Vanzan.

La passione per i fornelli ormai dilaga. Ci sono tante trasmissioni tv che invogliano a sperimentare nuove ricette o a metterci in gara con altri. Oltre a mangiare bisogna pur bere. L’acqua è essenziale, ma anche il vino accompagna di solito i nostri piatti. Prima, però, è bello concederci un aperitivo con amici o familiari. Insieme potremo pure gustare alcuni stuzzichini.

A casa o fuori di solito beviamo i classici cocktail. Tra i più famosi c’è il Mojito. Si prepara di base con rum, soda, zucchero, lime e menta. Un’altra bevanda molto richiesta sarebbe il Negroni, con gin, bitter Martini o Campari e Vermut rosso. Se vogliamo stupire i nostri ospiti, seguiamo alcune ricette di un famoso mixologo e bartender, Bruno Vanzan.

Invece di Mojito e Negroni ecco 3 cocktail estivi firmati da un noto barman

L’Italia vanta in tanti campi delle eccellenze. Pensiamo alla moda, alla musica e all’arte. Sono molto apprezzati anche i nostri chef. Nel bartending si è distinto in questi anni un giovane, Bruno Vanzan, vincitore di diversi premi internazionali. In tv ha partecipato a I menù di Benedetta e La prova del cuoco. Ha pure condotto suoi programmi, come Cocktail House. Grazie ai tutorial di questo noto bartender proviamo alcune ricette. Cominciamo con Silky Surprise.

Raffreddare con del ghiaccio un bicchiere, un tumbler basso. Mettere in uno shaker 6 cl di succo di arancia e mezzo limone spremuto. Aggiungere 2 cucchiaini di zucchero e un cucchiaino di albume. Mescolare. Versare una tazzina di centrifugato di mela verde, mezza tazzina di liquore al kiwi e mezza di vodka. Unire alcuni cubetti di ghiaccio, avvitare e agitare. Con una schiumarola togliere l’acqua dal tumbler. Ora versare il cocktail filtrandolo con un colino. Guarnire con una fetta di kiwi e una cannuccia.

Altre facili ricette

Per lo Sweet Passion raffreddiamo con il ghiaccio un tumbler alto. Nello shaker spremiamo un’arancia e un limone e uniamo un cucchiaino di miele. Mescoliamo e versiamo un terzo di tazzina di granatina. Inseriamo la polpa di un frutto della passione, del ghiaccio e shakeriamo. Togliamo l’acqua in eccesso dal tumbler e versiamo filtrando con il colino il nostro cocktail. Possiamo guarnirlo con la buccia del passion fruit con la parte concava rivolta in alto. Aggiungiamo una ciliegia e serviamo con la cannuccia.

Infine, per la Hot White Caipiroska bisogna tagliare in 8 spicchi un lime, due mettiamoli in un tumbler alto. Inseriamo 2 cucchiaini di zucchero, 3 fragole fresche e 3 cl di purea di fragole. Pestiamo bene e poi aggiungiamo un pizzico di peperoncino. Uniamo del ghiaccio tritato e 5 cl di vodka. Mescoliamo e serviamo con una cannuccia.

Quindi, invece di Mojito e Negroni ecco 3 cocktail estivi che ci faranno fare un figurone con gli ospiti.