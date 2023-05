Un dolce al limone gustosissimo amato da re Carlo facile da fare e firmato da uno chef italiano 

Concederci ogni tanto un cioccolatino o un biscotto rallegra il palato e l’umore. Di solito iniziamo la giornata con qualcosa di dolce, tipo pane e marmellata o un croissant. Quando però si avvicina un giorno di festa la scelta è più vasta. Tra i fine pasto golosi che potremmo mangiare ce n’è uno tra i preferiti di re Carlo. Ecco quale.

Una ricca colazione ci permette di affrontare con energia le mille attività quotidiane. Durante il giorno, poi, possiamo concederci degli spuntini. C’è chi preferisce salatini e patatine e chi qualcosa di dolce. Molti amano il cioccolato o i biscottini, magari da mangiare bevendo tè o caffè.

Alla fine del pranzo spesso si prova il desiderio di qualcosa di zuccherato ma leggero. Specialmente per la domenica possiamo preparare uno dei dessert preferiti da re Carlo III d’Inghilterra.

Un grande chef italiano apprezzato in tutto il Mondo

Per alcuni anni, dal 1987 fino al 1990, uno dei migliori chef italiani ha cucinato per la Casa Reale inglese. Si tratta di Enrico Derflingher, attualmente presidente di Euro-Toques International. Questo eccellente cuoco ha lavorato anche alla Casa Bianca. Nel 2008 il titolo di chef migliore al Mondo è toccato proprio a Derflingher.

Sono tanti gli aneddoti che questo grande chef italiano racconta volentieri nelle interviste. Di recente parlando con Marco Liorni su RaiUno ha ricordato con affetto William ed Harry e la Regina Elisabetta II.

Enrico Derflingher spesso rivela alcune ricette preferite dai Reali inglesi. Una di queste riguarda un dessert nato per caso su un’isola delle Shetland, dove si trovava al servizio dell’allora Principe di Galles. Con pochi ingredienti preparò un dolce che piacque molto all’attuale re Carlo III, che volle gustarlo altre volte tornato a Londra.

Come fare un dolce al limone gustosissimo amato da re Carlo

Per preparare la Crema di limone di Enrico Derflingher per 4 persone occorrono:

125 ml di panna al 35%;

mezzo limone biologico;

25 g di zucchero.

Per fare le tegole impastiamo 40 g di burro, 40 g di zucchero, 40 g di farina e infine uniamo un albume. Mettiamo poi in frigorifero.

In una ciotola mescoliamo con cura panna, zucchero, la scorza del limone. Scaldiamo a 80 gradi in un pentolino e poi facciamo raffreddare fino a raggiungere 55 gradi. Spremiamo il mezzo limone e aggiungiamo il succo. Riscaldiamo poi fino a 45 gradi e setacciamo. Versiamo la crema in 4 bicchieri o ciotoline e conserviamo in frigorifero.

Stendiamo ora l’impasto e formiamo dei biscottini da cuocere in forno per 4 minuti a 180 gradi.

Sforniamoli e inseriamoli nella crema.

È questa quindi la ricetta di un dolce al limone gustosissimo amato da re Carlo e da preparare in poco tempo.