Colazione golosa? I pancake ricoperti di cioccolato e panna di Elettra Lamborghini che ama la english breakfast

Come preparare i pancake per una colazione golosa

Anche le star, ogni tanto, si concedono piccoli vizi. In genere, la domenica mattina, ci si sveglia un po’ più tardi del solito. Approfittiamo dunque del relax del fine settimana e prepariamo dei golosissimi pancake, proprio come quelli che tanto ama Elettra Lamborghini.

La colazione è il pasto più importante della giornata. Bisognerebbe farla come si deve, completa e con tutta calma ogni giorno. Con la frenesia che contraddistingue le nostre giornate, molti riescono a malapena ad ingurgitare un caffè al volo. Questo è un errore gravissimo. Ad ogni modo, almeno nel weekend, si ha più tempo a disposizione. In genere si dorme un po’ di più del solito e si riesce a consumare la colazione con la famiglia, tutti comodamente seduti a tavola con tranquillità. In questi casi, complice la tranquillità, è facile che la gola prenda il sopravvento. Voglia di colazione golosa? I pancake ricoperti di cioccolato e panna sono un’ottima idea da concedersi ogni tanto. Lo fa anche la cantante Elettra Lamborghini, amante della english breakfast.

Colazione golosa? I pancake ricoperti di cioccolato e panna

I pancake sono una sorta di crespelle spesse da farcire a piacere. Gli americani vanno pazzi per lo sciroppo d’acero. I più salutisti optano per la frutta fresca e, i più golosi, invece, cedono alla tentazione di marmellata e crema di nocciole.

Vediamo allora come preparare i pancake.

Ingredienti per 4 pancake medi

120 g di farina ;

; 2 uova ;

; 240 ml di latte ;

; 4 cucchiai di burro a temperatura ambiente ;

; 2 cucchiaini di lievito per dolci in polvere ;

; 2 cucchiai di zucchero di canna ;

; 1 pizzico di sale.

Per la farcitura:

panna fresca da montare;

topping al cioccolato.

Come prepararli e farli alti e soffici

Prendere una ciotola e mescolarvi la farina e il lievito setacciati. Quindi unire lo zucchero di canna e il pizzico di sale.

Nel frattempo, in un’altra ciotola, sbattere le uova e lavorarle col latte.

A questo punto, unire i due composti e mescolare bene fino a ottenere un composto senza grumi. Aggiungere quindi due cucchiai di burro e mescolare bene.

La pastella è pronta. Non ci resta altro da fare che preparare i nostri pancake.

Prendere una padella antiaderente non troppo grande, quella delle crespelle sarebbe perfetta. Ungere il fondo con il burro e far scaldare. Quando la pentola è ben calda, versare un quarto del composto e cuocere per 2-3 minuti. Girare il pancake per completare la cottura sull’altro lato.

Procedere nella stessa maniera per gli altri pancake.

Servire i pancake sui piatti e decorarli con la panna fresca montata e il topping al cioccolato. Per un tocco ancora più goloso, ultimare il tutto con una spolverata di cocco disidratato.

Per fare più veloce, se non si ha tempo di montare la panna fresca, si può utilizzare la panna spray.

Accompagnati con una macedonia di frutta fresca e una spremuta d’arancia, questi pancake con panna e cioccolato possono diventare un brunch domenicale da consumare verso le 11.