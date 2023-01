Invece di lessarlo e bollirlo nell’acqua prova questa cottura per il polpo diventerà morbidissimo

Il polpo è sempre buonissimo ma questa preparazione semplice e veloce lo renderà ancora più gustoso.

Anche se ci mettiamo a pensare con tutte le forze è sempre difficile trovare un prodotto di mare che sia tanto amato da grandi e piccoli come il polpo. Questo strepitoso mollusco mette di buon umore non appena se ne sente il nome e il pensiero di averlo inserito in un menù fa venire l’acquolina in bocca. Tuttavia per quanto possa essere gustoso ed accattivante, molti sono spaventati dalla preparazione del polpo a causa della sua imprevedibilità in cottura. Non è raro infatti di eccitarsi per un polpo a pranzo e cena e rimanere delusi perché è venuto duro come una ciabatta.

Invece di lessarlo e bollirlo prova questo sbalorditivo sugo con il polpo

Il metodo di cottura più diffuso per il polpo è la lessatura. In questo caso è però necessario conoscere alcune accortezze. Ad esempio, qualunque sia il metodo di cottura utilizzato, è sempre opportuno congelare il polpo qualche giorno prima dell’utilizzo. Il ghiaccio infatti rende molto più morbida la carne spezzando le fibre che la compongono. Il concetto è lo stesso di quando i polpi appena pescati vengono “battuti” sugli scogli. In seguito attenzione alle ventose a che siano sempre una doppia fila. In caso sul tentacolo compaia una sola fila di ventose saremo davanti ad un moscardino. Infine, la regola generale è quella di cuocere 30 minuti per ogni 500 g di polpo. Pertanto un polpo da un chilo dovrà cuocere circa 60 minuti per poi essere lasciato freddare nella sua stessa acqua. A questo punto il polpo può essere tagliato e impiegato per insalate, primi piatti e zuppe.

Primi e secondi buoni da non crederci

Tuttavia, se non vogliamo lessare il polpo esistono tanti altri metodi di cottura. Alcuni più professionali, come la cottura a bassa temperatura, facilmente realizzabile con strumenti dal costo contenuto.

In altri casi il polpo può essere trattato come della comune carne e pertanto essere utilizzato per un goloso ragù.

La ricetta è davvero semplicissima e richiama molto la preparazione del classico ragù.

Pertanto una volta fatto scongelare il polpo che avremo congelato nei giorni precedenti, procediamo a tagliare i tentacoli a rondelle. Lo spessore è di circa 2 ventose per pezzo. Tagliati i tentacoli, faremo a pezzi anche la testa (ben pulita) e il resto del corpo. Nel frattempo mettiamo in padella olio, sedano, carota e cipolle tagliati per un soffritto e quando ben appassiti aggiungiamo il polpo. Sfumiamo con del vino rosso, che darà molto profumo al piatto, e lasciamo che il polpo cuocia 10 minuti.

A questo punto aggiungeremo della passata di pomodoro e un mazzetto aromatico con salvia, rosmarino e alloro. Lasciamo cuocere il tutto circa 40 minuti per poi servire insieme a della pasta o semplicemente con del pane abbrustolito. Dunque, invece di lessarlo e bollirlo, ecco come potremmo fare per gustare un polpo delizioso.