La tecnica per risparmiare un sacco di soldi e cucinare carne, pesce e arrosti perfetti senza forno

Ormai non passa giorno in cui non si discuta di quanto il costo dell’energia e del gas sia partito. Questo preoccupa in vista dell’inverno, sia per quanto riguarda l’inevitabile maggiore utilizzo dei riscaldamenti, ma anche per la cucina. I piatti tipicamente invernali spesso richiedono cotture più lunghe e laboriose, che siano sui fornelli o nel forno. Per quel che riguarda il risparmio sui riscaldamenti possiamo aumentare la capacità riscaldante dei termosifoni con qualche astuto trucchetto. In cucina, invece, possiamo risparmiare in bolletta utilizzando tecniche che anche gli chef mettono in pratica per risultati eccellenti. Per la pasta un metodo ottimo è quello della risottatura che prevede l’utilizzo di un solo fornello. Per quanto riguarda invece il risparmio sulle cotture di arrosti, carne, pesce verdure teneri e succulenti basta un ingegnoso strumento.

Consuma come una lampadina

La tecnica per risparmiare un sacco di soldi e al contempo ottenere piatti incredibilmente buoni è la bassa temperatura, detta anche sous vide. Questa tecnica innovativa prevede cotture prolungate ad una temperatura stabile. Per cucinare a bassa temperatura occorre l’utilizzo di uno specifico macchinario detto roner, o circolatore. In pratica questo è un cilindro in acciaio contenente una resistenza elettrica da inserire nell’acqua e che mantiene stabile la temperatura cuocendo alla perfezione gli alimenti. Tempo e temperatura di cottura varia da alimento ad alimento e dalla loro pezzatura e i roner più moderni cuociono addirittura fino a 99 ore.

Questo potrebbe spaventare chi ultimamente si è ritrovato con bollette esorbitanti ma, in realtà, un roner in funzione per 7 ore consuma come un’ora di forno elettrico.

Utilizzando questa tecnica otterremo pietanze tenere e succose che possiamo scottare in padella e renderle croccanti o utilizzarle da fredde.

La tecnica per risparmiare un sacco di soldi con risultati eccellenti

Secondo strumento necessario è la macchina del sottovuoto che oltre a garantire una maggiore conservazione egli alimenti permette di cuocere uniformemente. Inserendo l’alimento nel sottovuoto, lo priveremo dell’aria circostante evitando dispersione di calore.

Rispetto a qualche tempo fa, oggi sia le macchine del sottovuoto che i roner sono in commercio a prezzi più che abbordabili. Un roner può costare dai 60 ai 200 euro, mentre la macchina del sottovuoto può essere acquistata a prezzi dai 30 euro a salire. Alternativa ancora più economica sono i sacchetti a zip da sottovuotare a mano con l’apposita pompetta. Si consigliano sacchetti indicati per la cottura in sous vide e per la conservazione degli alimenti, possibilmente groffati