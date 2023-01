Freddo in arrivo e temperature basse? Ecco 3 luoghi al caldo e a cui forse non hai ancora pensato

Quando l’inverno entra nel vivo, il freddo si sente. Non tutti lo amano e preferirebbero passare dei giorni dove le temperature sono più alte. Ecco qualche idea che potrebbe tornare utile per chi vorrebbe sapere dove passare un weekend a gennaio o febbraio o qualche giorno in più

Ci sono diversi periodi dell’anno in cui si guarda alle previsioni meteo con una certa apprensione. Ad esempio, in estate quando si confida di sapere quando finirà il caldo torrido. Ma anche inverno, quando ci si chiede quando le basse temperature concederanno una tregua.

Ma c’è anche chi questa tregua dal clima rigido se la vuole andare a cercare. Ad esempio, in un weekend di vacanza o quando ha la possibilità di liberarsi per qualche giorno.

E allora ecco qualche possibile idea.

Freddo in arrivo e temperature basse? Ecco dove trovare un po’ di clima godibile

Il presupposto è che non si cerca un luogo per fare una vacanza al mare in inverno. Si punta ad approdi “vicini” che possano garantire un clima più godibile, con l’opportunità di conoscere nuove località.

Con un po’ di fortuna un caldo sole invernale e splendente lo si può certamente trovare anche in alcune zone italiane, soprattutto al Sud. Ipotizzando, però, di voler varcare i confini nazionali, si possono raggiungere destinazioni non lontane (quantomeno in aereo) e che consentono di godersi temperature più elevate. Attorno ai 20 gradi di giorno o addirittura superiori. Almeno stando a quanto indicano alcune rilevazioni, ricordando come clima e meteo siano sempre delle incognite in senso assoluto nei singoli giorni.

Destinazione dove fa caldo al di fuori dell’Italia

Ci si può, ad esempio, muovere verso l’Ovest europeo. Lì si trova l’arcipelago delle Canarie. Luoghi come Tenerife o Lanzarote sono destinazioni in cui in mesi come gennaio e febbraio si possono trovare temperature massime di 20 gradi.

Un discorso analogo vale anche per Malta. La temperatura media per i mesi di gennaio e febbraio, secondo diverse indicazioni, è poco al di sopra dei 15 gradi. Tuttavia, nelle giornate ben più soleggiate si va persino oltre. Un po’ come avviene per le regioni più meridionali d’Italia.

Tornando nuovamente verso la parte orientale dell’Europa merita una menzione anche l’isola di Madeira, in Portogallo. Un luogo in cui si possono ammirare paesaggi unici e anche di una natura peculiare. Le temperature, anche nei mesi di gennaio e febbraio, potrebbero tranquillamente toccare i 20 gradi.

Per chi ama l’inverno non mancano le opportunità per conoscere nuove località

Sono tutte destinazioni che potrebbero piacere a quanti temono le previsioni meteo che parlano di freddo in arrivo e temperature basse all’orizzonte. Ma non manca chi l’inverno se lo gode senza temere il clima rigido, ad esempio partecipando alle tante sagre italiane.