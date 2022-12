Zuppa con ciuffetti di calamari al pomodoro facile, gustosa ed economica per una cena di pesce da ur

Un’alternativa economica ma ricca di gusto per un piatto caldo da preparare anche in anticipo. Questa zuppa è un vero salvavita per chi non ha troppa dimestichezza ai fornelli ma vuole far bella figura.

I ciuffetti di calamaro sono il compromesso ideale per chi ama mangiare il pesce ma non vuole spendere un patrimonio. Questi piccoli molluschi sono infatti un’alternativa davvero economica ai pesci più blasonati. I ciuffetti di calamaro sono ottimi per comporre una rapida frittura di pesce, ad esempio. Basterà infarinarli per bene con della farina di semola rimacinata per poi passarli su un colino per eliminare la farina in eccesso. A questo punto friggiamo in olio ben caldo fino a che non saranno dorati. Il mix di semola e la struttura dei ciuffetti doneranno una frittura leggera e irresistibile. Ma tra le tante preparazioni, una delle più gettonate è la zuppa con ciuffetti di calamari al pomodoro. Vediamo come farla.

Ingredienti e preparazione

Per la ricetta gli ingredienti sono:

sedano;

carota;

cipolla;

ciuffetti di calamaro (150 g a persona);

prezzemolo;

aglio;

vino rosso;

peperoncino;

capperi;

olive;

passata di pomodoro.

Proprio come il polpo, da cucinare in tanti modi, anche i ciuffetti di calamaro sono ottimi in umido. Partiamo dal taglio del sedano, della carota e della cipolla che metteremo a stufare in padella con dell’olio e uno spicchio di aglio. Quando ben rosolati, aggiungeremo i ciuffetti di calamaro insieme a qualche cappero e delle olive nere. Lasciamo che i ciuffetti tostino per bene per poi sfumare con del vino rosso. Quando i ciuffetti cominceranno a tostare e l’alcol del vino sarà evaporato potremo aggiungere della passata di pomodoro fino a coprire.

Zuppa di ciuffetti di calamari al pomodoro buona da leccarsi i baffi

Al bisogno possiamo aggiungere dell’acqua sciacquando le bottiglie della passata di pomodoro.

Ora non resta che lasciar cuocere a fiamma molto bassa per circa un’ora controllando di tanto in tanto lo stato di cottura. Come detto, possiamo aggiungere dell’acqua se il composto risultasse eccessivamente asciutto. Quando il tutto sarà pronto serviamo ben caldo accompagnando con del pane tostato e prezzemolo tritato. Questa zuppa è di una semplicità estrema ma il sapore portato in tavola sarà degno dei palati più fini. Possiamo terminare il piatto con un giro di olio a crudo e una strofinata di aglio sul pane.

Tante ricette per un solo ingrediente

Questo piccolo mollusco funge anche da elemento di rinforzo nei risotti o nella pasta rendendo più ricco il piatto con una spesa contenuta. Ottimi anche come antipasto, magari insieme ad un semplice piatto di cozze e patate.