Il macinato di carne è sempre utile per preparare primi, secondi e contorni in modo gustoso. Per i primi il macinato viene utilizzato, ad esempio, per il classico ragù per condire la pasta ma anche lasagne e cannelloni. Inoltre la carne macinata può essere usata per farcire delle verdure da cuocere poi in forno e renderle un piatto unico. Per i secondi, invece, sono celeberrime le preparazioni di succosi hamburger o sfiziose polpette che non lasciano mai delusi. Ma se vogliamo cucinare qualcosa di originale con il macinato di carne, invece di hamburger e polpette, potremmo attingere alle ricette dei nostri cugini balcanici.

Trionfo di sapori

La ricetta che vogliamo proporre è una specialità dello street food balcanico, dalla Croazia alla Bosnia, fino a Romania e Montenegro. Quelli che prepareremo sono i deliziosi “cevapcici”, piccoli salsicciotti ricchi di spezie da cucinare in padella o alla brace.

Le origini del nome pare che derivino dal persiano kebab e dalla desinenza balcanica “cici”, un modo per indicare un diminutivo. Se siamo amanti delle spezie questo piatto ci ruberà il cuore.

Gli ingredienti che servono per la ricetta sono:

macinato di vitello;

macinato di maiale;

macinato di agnello;

paprika dolce;

pepe;

sale;

cipolla;

aglio.

La preparazione è molto rapida e semplice. In un grande contenitore metteremo 300 g di macinato di vitello, 200 g di maiale e 200 g di agnello. Per la preparazione, così come per le polpette o gli hamburger, è consigliabile scegliere un taglio di maiale sufficientemente grasso per non far risultare l’impasto asciutto. Un buon taglio potrebbe essere il capocollo.

Invece di hamburger e polpette ecco cosa cucinare con la carne macinata

Ai vari macinati di carne aggiungeremo poi dell’aglio schiacciato, un cucchiaio di paprika (a piacimento sia dolce che piccante), del pepe e della cipolla. Se decidiamo di usare la cipolla cruda consigliamo di tritarla molto finemente. In alternativa possiamo farla stufare rapidamente in padella per poi aggiungerla all’impasto. Infine, uniremo l’uovo e impasteremo fino ad amalgamare l’impasto in modo omogeneo per poi lasciarlo risposare in frigo coperto da pellicola 30 minuti.

Terminato il tempo di riposo, formeremo dei piccoli salsicciotti di circa 8-10 centimetri con uno spessore di 2. Una volta pronti, possiamo grigliare i nostri cevapcici o piastrarli sulla padella. Questa golosa portata può essere mangiata con pane non lievitato e, per ingentilire il sapore forte, possiamo utilizzare la salsa tzatziki da preparare in pochi minuti

