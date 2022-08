62 posti di lavoro nel pubblico impiego a Napoli a tempo indeterminato

Luglio si conferma ancora un buon mese sul fronte dei concorsi pubblici. Si spazia dai concorsi militari a quelli presso le Amministrazioni centrali e periferiche, per arrivare agli Enti locali. Non sono da meno le opportunità offerte dalle strutture sanitarie, tese a rimpolpare i rispettivi organici.

Al riguardo, in questa sede illustreremo i passaggi chiave di 4 bandi i cui estratti sono apparsi sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio. Si tratta dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Napoli 1 Centro, che ricerca unità da assumere a tempo indeterminato. Vediamo quali sono i profili ricercati, dunque ecco 62 posti di lavoro nel pubblico impiego a Napoli.

I profili ricercati dall’ASL Napoli 1 Centro

Le nuove selezioni pubbliche riguardano nel dettaglio le seguenti unità:

2 dirigenti medici di organizzazione dei servizi sanitari di base. I futuri assunti saranno assegnati alla UOC Tutela della salute negli istituti penitenziari;

5 dirigenti medici di urologia;

45 dirigenti medici per l’UOC Tutela della salute negli istituti penitenziari. Le discipline interessate sono medicina interna, malattie infettive, geriatria e nefrologia. Ancora, medicina legale, gastroenterologia, malattie dell’apparato respiratorio, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

10 collaboratori professionali sanitari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

I requisiti di ammissione ai concorsi

I bandi prevedono il possesso di requisiti generali e specifici di ammissione ai concorsi.

Tra i primi abbiamo la cittadinanza italiana (incluse le equiparazioni di Legge) o altro Stato membro UE e l’idoneità fisica all’impiego. Poi occorre essere in regola con gli eventuali obblighi di leva e non risultare allontanati o licenziati e similari da un precedente impiego pubblico.

I requisiti specifici attengono principalmente al titolo di studio. Ai dirigenti medici si richiede anzitutto la Laurea in Medicina e Chirurgia e l’iscrizione al relativo Albo. A seguire occorre possedere la specializzazione nella disciplina messa a concorso (o equipollente o affine) per la quale ci si candida. Requisito esentato per il solo personale del ruolo sanitario in servizio alla data dell’entrata in vigore del DPR 483/97.

Per i 10 posti di tecnici si richiede la Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti dei Luoghi di Lavoro (SNT/4) o affini o equipollenti o diploma universitario.

62 posti di lavoro nel pubblico impiego a Napoli a tempo indeterminato

Le istanze di partecipazione vanno inviate tramite il portale istituzionale, all’indirizzo web di cui ai bandi. La partecipazione alle selezioni è subordinata al versamento di un contributo alle spese generali pari a 10 euro, non rimborsabili. Quanto ai termini di inoltro delle domande, infine, essi sono fissati per il 25 agosto.

Le procedure concorsuali sono per titoli ed esami, i quali variano a seconda del profilo al quale ci si candida.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati a consultare il bando di proprio interesse per tutti gli opportuni dettagli.

