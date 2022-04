Italo Treno approfitta di questo fine settimana per rilasciare una nuova promozione dagli importanti vantaggi. I viaggiatori che la utilizzeranno in tempo potranno acquistare i biglietti con uno sconto che va dal 20% al 40%. Tantissime le soluzioni coinvolte e per tutte le tratte percorse dai treni ad alta velocità della compagnia. Ne è un esempio la Napoli-Roma, le cui soluzioni, grazie a questa promozione, sono acquistabili a partire da 6,40 euro in classe Smart.

Come per tutte le offerte, anche questa ha i suoi limiti ed una data. Pochi giorni ancora per viaggiare a prezzo ridotto, dato che la promozione scadrà lunedì 11 aprile alle ore 17. Inoltre, è fissato un numero massimo di posti disponibili, oltre il quale non sarà più possibile approfittarne. Scopriamo di seguito tutti i dettagli, insieme al codice da inserire per prenotare al prezzo scontato.

Le condizioni dell’offerta

Non è la prima volta che Italo rilascia promozioni proprio in occasione del fine settimana. Cambiano i codici e le condizioni, il numero di posti disponibili e le date di viaggio. Restano, invece, quasi sempre invariati data di scadenza, classi prenotabili e percentuale di sconto.

La promozione si presenta sui biglietti selezionati sotto due tariffe, ossia Low Cost e eXtra. Entrambe da evidenti vantaggi e limiti e per uguali ambienti di viaggio. È, infatti, possibile approfittare dell’offerta solo in classe Smart o Prima, in base alla disponibilità dei posti per l’una o l’altra classe.

A tal proposito, la promozione del fine settimana fissa un numero massimo di posti prenotabili, pari a 650.000. Inoltre, si estende solo sui biglietti con data di viaggio entro un periodo limitato, sebbene piuttosto ampio. Quest’ultimo va dal 15 aprile al 6 agosto 2022, comprendendo quindi Pasqua ed un’eventuale vacanza nelle prime settimane d’estate.

Pochi giorni ancora per viaggiare sui treni Italo a partire da 6,40 euro inserendo questo codice promozionale

Tutto ciò che è necessario per approfittare dello sconto fino al 40% sui treni Italo è inserire il relativo codice promozionale. Inoltre, è importante verificare, come già specificato, la data di viaggio e la presenza delle tariffe scontate.

L’offerta di questo fine settimana è legata al codice “RICARICA”, digitabile in fase di ricerca all’interno dell’apposito campo.

