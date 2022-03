I carciofi sono un ortaggio davvero straordinario dal quale ricavare ogni tipo di piatto e portata. Pasta, risotti, pasta al forno, cannelloni sono tutte preparazioni con cui i carciofi si sposano alla perfezione. Non da meno sono i contorni nei quali i carciofi trovano la loro espressione più tipica nelle ricette della tradizione. Impossibile non citare i carciofi alla romana insaporiti con trito di menta e aglio da cuocere a testa in giù in un pentolino. Altrettanto famosi sono i croccanti carciofi alla giudia, aperti come un fiore e fritti in abbonante olio.

Eppure, i carciofi che presentiamo oggi non sono né alla romana né alla giudia ma saranno utilizzati per cucinare una deliziosa caponata.

Super ricetta

Prima della preparazione vediamo quali ingredienti sono necessari.

carciofi;

limone;

capperi;

olive verdi denocciolate;

cipolla rossa;

concentrato di pomodoro;

sedano;

aceto balsamico.

Cominciamo la preparazione dalla pulizia del carciofo dal quale dovranno essere eliminate le foglie più esterne fino a quando l’attaccatura non sarà più chiara. Fatto questo, procediamo ad eliminare la punta ed il gambo, tagliare a metà i carciofi ed eliminare la barba interna. In questa ricetta utilizzeremo anche i gambi che monderemo con un pelapatate per poi affettare a cubetti. Fatto questo mettiamo il tutto in acqua e limone per non fare annerire.

Una volta puliti i carciofi possiamo dedicarci agilmente a tutto il resto.

Né alla romana né alla giudia ma così i carciofi diventano un contorno pazzesco da fare in padella

Tagliamo anche il sedano a cubetti e passiamolo nell’acqua bollente per 3 minuti per poi metterlo in acqua fredda. Successivamente affettiamo finemente la cipolla e mettiamola a stufare in padella con olio e poca acqua fin quando non sarà morbida. Raggiunto questo stato aggiungeremo in padella i capperi, le olive verdi denocciolate tagliate a rondelle, un cucchiaio di concentrato di pomodoro e poca acqua.

Lasciamo insaporire il tutto per una decina di minuti per poi aggiungere anche i carciofi e i gambi. Il tutto dovrà cuocere per circa 15 minuti per poi mettere in padella il sedano e 2 cucchiai di aceto balsamico. Questo servirà per conferire la caratteristica nota agrodolce della caponata.

Non resta che impiattare e portare in tavola e, a piacere, possiamo dare una spinta ulteriore al piatto con una grattugiata di cacao amaro alla fine.

