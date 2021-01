Qualcuno ha mai sentito parlare dell’Apple Lisa? Si tratta di un modello Apple molto raro che risale al 1983. Il personal computer di cui stiamo parlando oggi non ebbe esattamente successo quando uscì a causa di alcuni malfunzionamenti. Per questo l’azienda produttrice lo ritirò dal mercato solo due anni dopo. Ma oggi la situazione sembra essersi ribaltata. Infatti, invece di buttare questo vecchio computer si dovrebbe vendere perché può valere migliaia di euro.

Il flop dell’Apple Lisa

L’Apple Lisa è uno dei primi computer che l’azienda Apple ha introdotto sul mercato. Per vederne la presentazione dobbiamo addirittura tornare al 1983. Si trattava di un grande investimento per la famosa marca. Ma, inaspettatamente, si rivelò un totale flop. L’hardware, infatti, non era dei migliori e lo stesso valeva per il floppy disk. L’azienda, per cercare di rimediare, mise sul mercato l’Apple Lisa II, con tutte le modifiche del caso e, nello stesso momento, lanciò anche il noto modello Macintosh. Ma ora quel computer che in molti comprarono, rimanendo poi fortemente delusi, ha un valore di mercato altissimo.

Ma ora è un pezzo di collezione e il suo valore è altissimo

L’Apple Lisa ora è un vero e proprio pezzo da collezione. Si tratta di una delle prime uscite di un’azienda importante e famosa come Apple e non c’è da stupirsi se molti collezionisti lo vogliono in casa propria come cimelio. Ormai questo computer si trova in diverse aste ed è stato addirittura venduto a 50.300 dollari! Ma non è stato il prezzo più alto. Un altro esemplare è stato venduto per il valore di 900.000 dollari.

Si tratta davvero di cifre esorbitanti, soprattutto se si pensa che la sua prima uscita fu un fallimento! Ma, proprio per questo motivo, Apple ne produsse solo 500 pezzi, il che lo rende una rarità ed è questo che fa molta gola ai collezionisti. Perciò, ora sappiamo che invece di buttare questo vecchio computer si dovrebbe vendere perché può valere migliaia di euro! Chissà che qualcuno di noi non sia così fortunato da averlo conservato nella propria casa!

