Gli amanti della scrittura non possono non rimanere affascinati da un oggetto che da anni è stato il migliore amico dei più grandi autori. Stiamo parlando delle macchine da scrivere, ammalianti e antiche. Questi pezzi, ormai da collezione, posseggono un’attrattiva unica per i collezionisti. E alcuni di noi potrebbero averle in casa, dato che erano molto diffusi in tempi non troppo remoti. Ma molti non sanno che una macchina da scrivere può valere davvero molto. E quindi, con la crisi in atto, si preoccupano di sopperire alle spese che devono sostenere, senza pensare che queste macchine potrebbero essere di grande aiuto. Infatti, perché affannarsi se si ha questo oggetto in casa che potrebbe valere più di 2.000 euro? La cosa fondamentale è sapere quali sono le macchine di valore e a quanto possono essere effettivamente vendute.

Le macchine da scrivere Olivetti

Vanto italiano, la marca Olivetti è una delle più antiche e rinomate della nostra tradizione. Si tratta delle macchine da scrivere sicuramente più comuni, che molti potrebbero aver conservato in casa come ricordo dei nonni o dei genitori. Bene, la Studio 46 vale all’incirca 50 euro, mentre la 22 e la 23 arrivano alla quotazione di 100 euro. I prezzi poi diventano più alti se si ha la M40, che vale 300 euro e la M20, che invece ne vale 400.

La Remington

Gli appassionati conosceranno sicuramente anche la marca Remington. Una N.7, dell’anno 1899, potrebbe valere dai 500 fino a ben 2.000 euro. Il prezzo di mercato, ovviamente, varia in base allo stato in cui l’oggetto si trova. Allo stesso prezzo, poi, troviamo la Triumph n. 15 del 1930. Anche la Yost può fare la differenza sul mercato. Una Mod.20 del 1902, infatti, può essere venduta anche a 1.8000 euro.

In cima alla classifica troviamo la Unica Picht Braille

Dopo questa lista, in prima posizione per valore di mercato, si trova la Unica Picht Braille. Il nome, preso dall’inventore della macchina da scrivere per i non vedenti, infatti, supera addirittura i 2.000 euro, aggiudicandosi il posto di macchina più preziosa. Ovviamente, si tratta di un oggetto anche molto raro, più delle macchine che abbiamo segnalato in precedenza.

