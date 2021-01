In inverno purtroppo la varietà di frutta disponibile è pochina e non sempre incontra i gusti di tutti in casa. Un buon modo per renderla più desiderabile è mascherarla con dolci preparazioni in modo da renderla più appetibile e golosa. La proposta di oggi ha proprio questo intento, con cioccolato e pere un irresistibile peccato di gola cui è impossibile rinunciare, farciremo questa deliziosa crostata che di certo andrà a ruba. Grandi e piccini la adoreranno. Di seguito la ricetta in tre fasi: la fase 1 è la preparazione della frolla al cioccolato, la fase 2 è quella della farcitura, la fase 3 prevede l’assemblaggio di frolla e ripieno e i ritocchi finali.

Fase 1: preparare la frolla

Ingredienti:

180 gr farina 00;

20 gr di cacao amaro;

100 gr fecola;

120 gr burro a tocchetti;

100 gr zucchero di canna;

1 uovo e 1 tuorlo;

2 cucchiai di acqua o latte;

aroma vaniglia.

Procedimento

Preparare il piano di lavoro, deve essere ampio e pulito. Posizionarvi un panno umido e poggiarvi sopra una spianatoia meglio se di marmo o di metallo, con questo sistema non si muoverà mentre lavoreremo l’impasto. A questo punto disporvi farina, il cacao e la fecola a fontana. Versarvi al centro prima lo zucchero, poi il latte, le uova e l’aroma di vaniglia. Per ultimo, aggiungere i tocchetti di burro e amalgamarlo all’impasto. Bisogna lavorarlo velocemente solo con la punta delle dita onde evitare di surriscaldare il burro alterando il sapore finale della pasta frolla.

Per semplificare il lavoro, passare le mani sotto l’acqua ghiacciata prima di impastare, poi asciugarle bene. Impastare fino ad ottenere un composto compatto ed elastico e formare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare almeno un’ora in frigo.

Fase 2 – preparare il ripieno

Ingredienti

4 pere abate grandi;

90 gr zucchero di canna;

50 gr di amaretti;

50 gr di biscotti semplici;

100 gr di lamelle di mandorle;

30 gr burro;

2 cucchiai di cacao amaro;

un bicchierino di rhum.

Procedimento

Lavare le pere sotto acqua corrente, quindi privarle della buccia, del piccolo e dei semi. Tagliarle a pezzetti e metterle in una pentola antiaderente, con il burro. Lasciar cuocere finché il burro non si sarà ben amalgamato alle pere, quindi aggiungere lo zucchero e farlo amalgamare agli altri ingredienti. A questo punto aggiungere il cacao e il rhum, mescolare il tutto e far cuocere a fiamma vivace per una decina di minuti. Intanto tritare gli amaretti piuttosto finemente e i biscotti in maniera più grossolana. Quando il composto di pere e cacao sarà pronto e freddo, aggiungervi i biscotti tritati e farli amalgamare.

Riprendere la frolla dal frigo e dividerla a metà. Rimetterne una metà in frigo e disporre l’altra sulla spianatoia cosparsa con poca farina. Stenderla con il mattarello fino a ottenere uno spessore di 4 millimetri. Imburrare uno stampo a tortiera da 24 cm, arrotolare l’impasto sul mattarello e stenderla al suo interno. Eliminare la pasta in eccesso passando il mattarello sul bordo. Bucherellare la base con i rebbi di una forchetta per evitare che si gonfi in cottura. Farla riposare altri 10 minuti in frigorifero prima di cuocerla.

Fase 3: pronti per l’assemblaggio ed i ritocchi finali!

Trascorso questo tempo prendere la tortiera dal frigo, cospargere la base con le lamelle di mandorla e versarvi il ripieno. Livellarlo con una spatola in modo da coprire bene tutto il fondo. Prendere dal frigo la metà di frolla avanzata. Disporla sulla spianatoia cosparsa con poca farina. Stenderla con il mattarello fino a ridurre anche questo disco di frolla ad uno spessore di 4 millimetri. Come fatto in precedenza arrotolarlo sul mattarello e posizionarlo a copertura della crostata. Eliminare la parte in esubero e sigillarne i bordi. Quindi inciderla a raggiera, spolverarla con un po’ di zucchero di canna e cuocerla in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti.

Finalmente la crostata pere e cioccolato è pronta! Una volta che si sarà raffreddata servirla a tavola, magari poggiandola su un’alzatina in modo da renderla la vera protagonista della situazione.

In men che non si dica sarà finita, perché con cioccolato e pere un irresistibile peccato di gola cui è impossibile rinunciare anche i bimbi la divoreranno!

