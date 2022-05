Quante volte ci sarà capitato di ricevere in dono uno splendido mazzo di fiori. Le occasioni per regalarlo possono essere tante, un compleanno, una nascita o anche solo un trasloco in una nuova casa. C’è anche chi ama tenere sempre dei fiori freschi in casa e svegliarsi ogni giorno con il profumo di campagna. Seppure bellissimi, i mazzi di fiori hanno una vita molto corta. Anche usando qualche trucchetto per far durare più a lungo i fiori recisi, purtroppo il bouquet non durerà per sempre. Quindi, un po’ prese dallo sconforto, l’unica cosa che rimane da fare è buttare via tutto. In realtà, se lasciassimo seccare del tutto i fiori, potremmo anche utilizzarli come pot pourri. Ma, dopo averli tenuti per troppo tempo in acqua, i petali saranno troppo mollicci per farli essiccare nel modo giusto. Soprattutto quando si tratta dei petali di rosa, che tendono a marcire facilmente.

Invece di buttare i petali secchi prepariamo quest’olio alle rose profumatissimo che vale oro per tanti trattamenti

Ma non dobbiamo per forza buttare via le nostre rose, possiamo riutilizzarne i petali per realizzare un profumatissimo olio alle rose. Questo olio essenziale è molto utilizzato in cosmetica perché sembrerebbe avere anche delle proprietà lenitive. In ogni caso, grazie al suo splendido profumo, possiamo utilizzarlo in tantissimi modi. Vediamo allora cosa ci serve per prepararlo in casa.

Ingredienti

1 mazzo di rose appassite;

olio di mandorle;

olio di cocco;

1 barattolino di vetro con coperchio.

Procedimento

Tagliamo i boccioli dal fusto e scartiamo i petali troppo marci da utilizzare. Trasferiamoli in uno scolapasta e sciacquiamoli bene sotto l’acqua corrente. A questo punto, prendiamo dei fogli di carta assorbente da cucina e stendiamoli su un tavolo. Trasferiamoci sopra i petali e con un altro foglio pressiamo bene, in modo da asciugarli completamente. Una volta asciutti, spezzettiamoli grossolanamente in una ciotola, scegliamo noi la grandezza desiderata. Prendiamo un pestello o usiamo il fondo di una bottiglia di vetro e schiacciamo i petali.

Riempiamo il barattolino di vetro con l’olio di mandorle fino circa alla metà della capienza. Aggiungiamo i petali schiacciati e uniamo un cucchiaio circa di olio di cocco. Mescoliamo bene e chiudiamo il barattolo con il coperchio a chiusura ermetica. Trasferiamo il barattolino in un pentolino con dell’acqua e mettiamolo sul fornello. Lasciamolo bollire per circa 10 minuti. Dopodiché lasciamo macerare il composto per una notte e poi trasferiamo l’olio in flaconcini più piccoli.

Quindi, invece di buttare i petali secchi prepariamo quest’olio che è davvero utilissimo per tante funzioni. Possiamo utilizzarlo nel brucia essenze, come profumatore d’ambiente o mescolarlo alla crema idratante. Alcuni utilizzano quest’olio essenziale anche sulle ciglia, perché sembrerebbe aiutare ad infoltirle. Ma possiamo anche aggiungerlo tra gli ingredienti della nostra maschera viso rigenerante, tutta fatta in casa.

