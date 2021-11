Un mazzo di fiori freschi dona sempre gioia e allegria al primo sguardo. Quelle stupende composizioni di fiori anche tropicali che danno carattere perfino al vaso più semplice. Il profumo poi di campo ci può trasportare direttamente verso infiniti orizzonti e farci sognare. Il problema però è che questa magica atmosfera dura sempre troppo poco.

Ecco svelati i segreti dei fioristi per far durare a lungo uno splendido mazzo di fiori recisi

Abbiamo già parlato in un precedente articolo di qualche trucco per fare durare di più uno splendido mazzo di fiori in vaso. Oggi vedremo quali accorgimenti adottare per avere sempre fiori splendidi nelle nostre case. Non solo per pochi giorni ma anche per un’intera settimana e più.

Cominciamo parlando prima di tutto di dove posizionare il nostro vaso fiorito. Sembrerà banale ma il luogo è davvero importante se vogliamo che i fiori durino a lungo. Niente sole diretto, neanche in inverno e soprattutto mai vicino alla frutta. Soprattutto alla frutta climaterica, cioè quella frutta che matura anche staccata dalla pianta e produce etilene.

Ora possiamo passare a come intervenire direttamente sul mazzo di fiori. La cosa più importante da fare appena arrivati a casa è mettere i fiori in acqua. Però non direttamente dalla confezione, bisogna praticare un taglio sullo stelo. Eliminiamo la parte più in basso che è già stata a contatto con l’acqua e pratichiamo il classico taglio.

Spesso utilizziamo delle semplici forbici da cucina e non delle cesoie da giardinaggio. Questo errore può costarci caro perché le forbici possono andare a provocare una sorta di contusione sullo stelo. Se non abbiamo le forbici giuste meglio usare un coltello, praticando l’incisione obliqua e facendo un taglietto proprio nel centro. Così il fiore assorbirà meglio l’acqua e ripetiamo il taglio di qualche millimetro con regolarità.

Eliminiamo foglie e fiori che si trovano sotto il livello dell’acqua, che non deve essere abbondante. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero di canna per nutrire il fiore e una monetina di rame per un effetto fungicida. Cambiamo spesso l’acqua senza dimenticarci di igienizzare bene il vaso ogni volta, così eviteremo contaminazioni.

Se non vogliamo utilizzare i nostri fiori per riempire un normale vaso possiamo creare dei segnaposto. Probabilmente la durata del fiore reciso ne risentirà leggermente, ma è un’idea carina per un regalo. Utilizziamo delle tazzine decorate e posizioniamoci della spugna da fioristi. Creiamo la composizione che vogliamo e regaliamola agli ospiti dopo cena.

Allora, ecco svelati i segreti dei fioristi per far durare a lungo uno splendido mazzo di fiori recisi. Così i nostri fiori dureranno davvero più giorni, rallegrando e decorando la nostra casa. Una volta arrivato il momento di sostituirli non pensiamo subito a buttarli via. Possiamo provare a farli seccare e realizzare del pot-pourri, oppure trasformarli in gioielli. Con della resina possiamo incapsulare nel tempo i petali di qualsiasi fiore e creare gioielli o svuota tasche davvero incredibili.

