Notti insonni, turni stressanti a lavoro o semplicemente un periodo carico di cose da fare. La nostra pelle risente subito della poca idratazione e della stanchezza accumulata. Poi in vista del periodo natalizio è proprio l’ultima cosa che vorremmo, sembrare grigie e spente. Vorremmo ritrovare quella lucentezza e quel colorito roseo che tanto amiamo.

Allora è meglio cominciare subito se vogliamo fare in tempo per Capodanno. Dedichiamoci un paio d’ore solo per noi per rilassarci e ricaricare le pile, un bel bagno caldo e una maschera viso. Ma non c’è bisogno di comprarne di costose quando possiamo prepararne una comodamente a casa. Usando prodotti biologici e genuini che ridaranno alla pelle un aspetto incredibile.

Dimentichiamoci della pelle spenta e dall’aspetto stanco con questa maschera rassodante e tonificante

La maschera tonificante e rimpolpante che proponiamo oggi è composta da ingredienti semplicissimi che abbiamo tutti in casa. Serviranno una mela e del miele biologico. Sfruttando le proprietà del nettare degli dei e i flavonoli delle mele che agirebbero come antiossidanti.

Questi due prodotti naturali sono molto utilizzati in cucina e in genere non mancano mai in nessuna casa. Il miele è un fantastico sostituto dello zucchero per dolcificare i nostri dolci, ad esempio. Le mele invece sono talmente versatili che non solo si mangiano come frutta ma sono gustose anche nell’insalata. Ovviamente come ripieno di torte e strudel sono pazzesche. Nell’articolo “Lo strudel pronto in 10 minuti al microonde che ci farà risparmiare tempo e fare bella figura” tutte le indicazioni.

Possiamo utilizzare qualsiasi varietà di mela a nostra disposizione, non è importante se si tratta di cotogna o verde. L’importante è dividere la mela a metà per togliere il torsolo e i semini. Però lasciamo la buccia ricca di nutrienti che serviranno alla nostra pelle.

Procedimento:

Frulliamo la mela con due cucchiai circa di miele d’acacia o millefiori. Il composto deve risultare morbido e non troppo liquido altrimenti avremo difficoltà ad applicarlo. Se la consistenza non fosse quella desiderata possiamo aggiungere un altro po’ di mela.

A questo punto prendiamo un pennello da make up e applichiamo la maschera rigenerante naturale sul viso. Lasciamo in posa per 15 minuti mentre continuiamo a rilassarci e poi risciacquiamo con acqua tiepida. Già dopo la prima applicazione noteremo la pelle visibilmente più radiosa e rinvigorita.

Quindi, dimentichiamoci della pelle spenta e dall’aspetto stanco con questa maschera rassodante e tonificante. Se abbiamo una pelle secca magari un po’ segnata dal tempo possiamo aggiungere dello yogurt. Se poi ci avanzano altre mele possiamo preparare una gustosa ricetta con il panettone.

Approfondimento

Più giovani e belle in un attimo con questa strabiliante maschera anti-età effetto botox