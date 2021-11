La festa più attesa dell’anno si avvicina e i nostri cuori iniziano già a scaldarsi. Il Natale non lascia indifferenti e ci spinge a stare in compagnia di chi amiamo.

Insieme allo spirito di festa, l’attesa del Natale preannuncia anche i primi preparativi per accoglierlo al meglio. Chi è indeciso su cosa cucinare per il gran giorno, potrebbe orientarsi verso 3 antipasti facili e veloci, perfetti per l’evento.

Oltre alla cucina, la tradizione prevede che si allestisca la casa con decorazioni a tema. Non solo il presepe, ma anche l’albero è uno dei simboli per eccellenza del Natale. Non è detto, però, che sia necessario procurarsi il solito abete ingombrante, finto o vero che sia.

Con un po’ di fantasia e manualità, possiamo realizzare noi stessi delle decorazioni strepitose che ricordano il nostro alberello. Daranno un tocco di classe e vitalità a tutta la casa e basteranno pochi passi che spiegheremo all’istante. Ecco le nostre fantastiche idee fai da te.

Invece dell’albero di Natale ecco 3 idee originali e creative per addobbare casa in vista delle feste

Per mettere in pratica i nostri spunti innovativi ci servirà soltanto una porzione di parete libera e qualche oggetto moto facile da reperire.

La prima idea prevede l’utilizzo di alcuni rami secchi di diversa lunghezza e di un po’ di spago. Facciamo una sorta di piramide piana posizionando i nostri rami in orizzontale sul tavolo. Partiamo dal basso col più lungo per proseguire in ordine di lunghezza decrescente fino alla cima.

A questo punto, prendiamo uno spago sufficientemente lungo e lo leghiamo alle estremità dei rami, per tenerli tutti uniti. Ora che abbiamo formato il nostro finto alberello non ci resterà che fissarlo al muro con un gancio e decorarlo con palline e addobbi vari!

Con del nastro adesivo colorato

Se ci piacciono i colori e la semplicità, possiamo dare vita a un albero di Natale utilizzando solamente dello scotch.

Ci procuriamo dei nastri di colori diversi, quindi li attacchiamo alla parete in diagonale, intrecciandoli gli uni sugli altri. Allo stesso modo possiamo terminare l’opera con una bella stella multicolore sulla cima. Un’idea perfetta per chi non vuole perdere tempo!

Con i nostri ricordi

Anche le nostre foto possono diventare la base per uno splendido albero natalizio! Ci basterà prelevarle dall’album dei ricordi e fissarle al muro con dello scotch.

In alternativa, potremmo incollarle su delle scatole di cartone e impilarle una sull’altra per ricreare un triangolo che ricorda un albero. Completiamo l’opera incorniciando tutto con qualche lucina a led e il gioco è fatto.

Inoltre, ecco una formidabile idea di riciclo per mettere in risalto la nostra creatività per Natale.