La festa più attesa si avvicina e le prime, solite paranoie su cosa cucinare si fanno largo in famiglia. Da un lato il Natale è certamente un momento di gioia e serenità da passare con chi si ama. Dall’altro può creare diversi grattacapi per chi deve decidere come soddisfare i commensali.

In realtà, la questione è più semplice di quel che appare. Esistono tantissime ricette sfiziose con cui ingolosire i palati più raffinati. Ma tutto comincia dall’antipasto.

Una focaccia soffice e fragrante pronta in 5 minuti ci permetterà di fare un figurone ai fornelli. In alternativa, abbiamo preparato qui alcune idee semplicissime ma davvero originali per stupire chiunque. Scopriamo subito le ricette e annotiamoci gli ingredienti.

Accogliamo il Natale con questi 3 antipasti facili e veloci che arricchiranno di gusto e fantasia le feste

La prima idea consiste nel realizzare delle buonissime tartine con salsa alle noci. Per 6 persone ci serviranno 8 fette di pancarré, 50 gr di noci, un cucchiaio di grana, 100 gr di ricotta, sale e pepe.

Frulliamo metà dei gherigli in un mixer. Dopo di che, li versiamo in una ciotola amalgamandoli con formaggio grattugiato, ricotta sale e pepe.

Fatto questo, tagliamo le fette di pane. Possiamo aiutarci con degli stampi appositi per dargli la forma che desideriamo. Per finire, spalmiamo sopra la salsa alle noci e decoriamo ciascuna tartina con un gheriglio. Chiudiamo con uno stuzzicadenti e serviamo agli ospiti.

Girelle prosciutto e rucola

La ricetta è per 4 porzioni. Procuriamoci 5 fette di pane morbido lunghe rettangolari, 150 gr di prosciutto cotto, 30 gr di rucola, 100 gr di robiola, 50 gr di latte. Prendiamo anche sale e pepe.

Versiamo in un frullatore prosciutto a fettine, robiola, latte, sale e pepe. Tritiamo tutto per ottenere una cremina densa e omogenea.

Stendiamo le fette di pane aiutandoci con un mattarello, quindi spalmiamo su ciascuna la salsa. Laviamo la rucola e la distribuiamo sopra abbondantemente.

Arrotoliamo le fette e le avvolgiamo nella pellicola. Lasciamole in frigo 30 minuti a compattare. Scaduto il tempo, leviamo l’involucro e tagliamo dei rotolini di 1 cm. Siamo pronti per servire in tavola.

Bastoncini di sfoglia al formaggio

Ci servirà 1 rotolo di pasta sfoglia, 50 gr di grana, 5 gr di semi di papavero, un uovo, latte intero, sale e paprika.

Stendiamo bene la sfoglia col mattarello. In una ciotolina sbattiamo l’uovo con un cucchiaio di latte e del sale. Distribuiamo l’impasto sulla sfoglia e insaporiamo col formaggio.

Dividiamo la pasta in più rettangoli spargendo su alcuni i semi di papavero, su altri la paprika. Tagliamoli nuovamente in orizzontale e verticale per ottenere tanti rettangolini.

Ora avvolgiamo le fette formando dei rotolini. Il ripieno dovrà restare all’esterno. Mettiamo tutto in forno preriscaldato a 200° per 7-8 minuti, prima di sfornare e impiattare. Accogliamo il Natale con questi 3 antipasti facili e veloci che arricchiranno di gusto e fantasia le feste!