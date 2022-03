I piatti migliori appartenenti alla nostra tradizione sono spesso anche i più semplici. Ne è la prova la pasta aglio, olio e peperoncino che con soli 3 ingredienti e qualche piccolo segreto riesce sempre ad emozionare. Non a caso, dato il suo enorme successo, avevamo svelato i trucchi per ottenerne una stellata e incredibilmente cremosa.

Oltre al gusto, l’indiscutibile pregio della aglio, olio e peperoncino è il costo pressoché nullo.

Tuttavia, aggiungendo qualche centesimo alla spesa possiamo ottenere una pasta meglio della aglio, olio e peperoncino aggiungendo un incredibile ingrediente: le cozze.

Infatti con una spesa di pochissimi euro possiamo ottenere un piatto eccezionale.

Ingredienti e preparazione

Come detto gli ingredienti non solo sono pochi ma sono anche incredibilmente economici ed accessibili ad ogni tasca. Infatti, quello di cui abbiamo bisogno è:

mezze maniche 300g;

cozze 1,5kg;

patata lessa;

aglio;

prezzemolo;

peperoncino;

vino bianco.

Partiamo dalla pulizia delle cozze che dovranno essere pulite adeguatamente. Per farlo dovremo raschiare con una spatola o con il dorso di un coltello la superficie. Quando avremo rimosso tutte le alghe e i depositi marini esterni, procederemo a rimuovere la barba strattonandola verso l’altro. In questo modo elimineremo anche il callo interno. Una volta pulite le nostre cozze passiamo alla preparazione del sugo.

In una padella metteremo aglio, olio, peperoncino e gambi di prezzemolo. Quando sarà ben caldo aggiungeremo le cozze per poi sfumare con del vino bianco. Man mano che le cozze si aprono togliamole dalla padella, sgusciamole e mettiamole da parte.

Meglio della aglio, olio e peperoncino questa cremosa pasta con le cozze da 3 euro che pochi conoscono

Una volta tolte tutte le cozze dalla padella avremo ottenuto la loro preziosa acqua di cottura che utilizzeremo per cuocere la pasta. Prima di questo, però frulleremo metà delle cozze sgusciate insieme alla patata lessa e qualche cucchiaio dell’acqua delle cozze. In questo modo realizzeremo una splendida crema saporita.

Fatto questo lasciamo lessare la pasta in acqua bollente poco salata per metà del suo tempo di cottura, per poi terminarla in padella con il liquido delle cozze.

Così facendo la pasta continuerà la cottura assorbendo tutto il sapore del mare.

Quando la pasta sarà cotta, togliamo dal fuoco ed aggiungiamo la crema di patate e cozze fatta in precedenza e mescoliamo il tutto. Quando metteremo nel piatto aggiungeremo del prezzemolo tritato finemente e una grattugiata di limone per dare freschezza.

