Non c’è niente di meglio quando dobbiamo rimetterci in forma ed è estate che fare delle sessioni di allenamento all’aperto. Stare al chiuso in palestra può essere confortante quando fuori piove o fa freddo, ma in questo periodo è meglio stare al parco o al mare. Ottenere risultati positivi non è difficile come possiamo pensare anche se non ci stiamo allenando costantemente. Alternare un work out equilibrato e una camminata appositamente studiata potrebbe farci stare meglio in pochissimo tempo.

Bruciamo calorie e chili in eccesso con questo circuito da fare velocemente e a una elevata intensità lavorando per qualche minuto e recuperando in pochi secondi. Cominciamo come capita spesso con esercizi da fare sul posto con il jumping jack tenendo uniti i piedi e distese le gambe e le braccia. Alziamo le braccia sopra la testa ed effettuiamo un salto allargando le gambe. In maniera sincronizzata torniamo alla posizione di partenza e ripetiamo il movimento senza fermarci.

Intensità e forza

Continuiamo con un mountain climber, a 4 zampe e con le mani poggiate a terra, portiamo le ginocchia verso i gomiti alternando il destro e il sinistro. Scolpiremo gli addominali e rassoderemo glutei, cosce e lombari. Facciamo una corsa sul posto per 40 secondi e passiamo ai russian twist, cioè gli addominali che prevedono da posizione seduta una torsione del busto di 45 gradi. Teniamo le braccia con il gomito piegato e non utilizziamo nessun attrezzo.

Facciamo come quinto esercizio il burpess. Partendo da posizione eretta procediamo con uno squat verso terra per effettuare una flessione, rialzandoci facciamo un salto verso l’alto per tornare poi alla posizione di partenza. Per finire, scegliamo la bicicletta ancora per gli addominali. Tiriamo su il ginocchio destro mentre facciamo la torsione verso sinistra e viceversa.

Bruciamo calorie e chili in eccesso facendo a meno della palestra con questo circuito che prevede workout e camminata leggera

Per bruciare tantissime calorie facciamo il primo e il secondo esercizio e riposiamoci per 30 secondi, poi ripetiamo il primo, il secondo e il terzo seguiti da altri trenta secondi di pausa. Quindi ripartiamo dal primo fino a quarto con 30 secondi di pausa e per finire facciamoli tutti e cinque insieme senza fermarci.

Passiamo quindi ai 30 minuti di camminata. Alterniamo la camminata lenta, che facciamo per 40 secondi, a una camminata più veloce che facciamo per 20 secondi, fino ad arrivare ai 30 minuti. Alternare la velocità migliorerà la capacità polmonare senza particolari traumi.

Ogni giorno che passa possiamo aumentare la velocità facendo crescere le prestazioni man mano che saremo più allenati. Si tratta di un work out molto impegnativo, quindi possiamo fare più pause se lo sforzo durante il circuito è fuori dalla nostra portata. Con l’andare del tempo riusciremo a diminuirle, aumentando l’intensità.

