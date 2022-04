Il completo di giacca e gonna è fra gli outfit da donna più eleganti in assoluto. Se abbinato a una decolleté con il tacco è il massimo della raffinatezza. Non a caso, esso è particolarmente indicato per outfit formali, da ufficio e lavoro.

Tuttavia, un dettaglio del passato sembra essere la novità per tutto questo 2022. Si tratterebbe di una rivisitazione del classico completo di giacca e pantaloni in coordinato. Donne del calibro di Julia Roberts hanno scelto, persino, di sfoggiarlo sul Red Carpet.

Il motivo è semplice: questo modello mette in mostra le gambe e tira fuori il massimo della femminilità di chi lo indossa. Per renderlo particolarissimo, basta semplicemente indossarlo come spiegato più avanti.

Un classico senza tempo dalla bellezza impareggiabile

Il riferimento è al completo di giacca e bermuda. Questi pantaloni sembrano la novità assoluta di questa primavera e di tutta la prossima estate, non solo per contesti formali, ma anche per occasioni importanti. Il riferimento è agli anni ’70 e all’eleganza dei pantaloni dal taglio maschile e scivolati.

Si può scegliere di portare il completo in abbinamento a una camicia oversize bianca. Basta inserirla nei pantaloni in questi 2 modi per migliorare il fisico e valorizzare le gambe.

Si può decidere, poi, di puntare su fantasie come i quadri per il completo oppure sulle tinte uniche. Il lino rosso, ad esempio, è una reinterpretazione fedele agli anni Settanta, ma davvero attuale.

Per le occasioni, invece, oltre ad abbinare un paio di tacchi in vernice, basterà aggiungere un top in raso particolare e abbinare una spilla vistosa.

Invece del tailleur tutte stanno indossando questi pantaloni vintage perché ideali con tacchi o scarpe comode

Reinterpretare così il tailleur si dimostra una scelta davvero vincente. Per le donne più giovani, però, il consiglio è di abbinare sneakers e scarpe comode. I bermuda sono sufficientemente sportivi per star bene anche con le scarpe basse.

Ma perché invece del tailleur tutte stanno indossando questi pantaloni morbidi con la giacca? I bermuda sono tornati di moda fra le donne di ogni età perché si tratta di pantaloni comodissimi e davvero versatili nei look.

Possiamo scegliere di abbinarli a un gilet coordinato in lino, magari in verde salvia pastello, come proposto dal Brand Zara al prezzo di 25,95 euro. Ancora, è possibile scegliere il modello con bottoni dello stesso Brand e al medesimo prezzo.

Le donne dallo stile classico potrebbero scegliere anche il modello proposto da Zalando, di colore beige e venduto a 29,95 euro.

