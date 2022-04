Sia cucinato in padella che al forno, il pesce è un’incredibile delizia che ha bisogno davvero di pochi minuti di cottura. Possiamo prepararlo fritto nell’olio bollente e, persino, alla griglia. L’importante, però, è puntare sugli ingredienti giusti, che sanno rendere il tonno fresco giustamente croccante e buono da far venire l’acquolina in bocca.

Per questo motivo, molti lo preparano a cotoletta, invece che scottarlo semplicemente alla griglia o cucinarlo in gustose polpette. Per farlo, però, c’è bisogno della panatura giusta, a base d’ingredienti croccanti o speziati. Non solo pistacchio e sesamo, ma queste altre panature rendono il tonno un secondo piatto degno dei migliori ristoranti.

Il vantaggio è quello di ottenere un secondo prelibato senza spendere un occhio della testa e con il minimo sforzo. Per la cottura del tonno bastano davvero pochissimi minuti di scottatura in padella.

Le panature più semplici per esaltare un prodotto fresco

Quali sono le migliori panature per un tonno impanato morbido come il burro all’interno e croccante e dorato fuori?

Difficile pensare al pangrattato in questi casi. Meglio focalizzarsi su ingredienti come il sesamo bianco, quello nero e il pistacchio. Non c’è alcun bisogno di usare le uova. Basterà prendere la propria porzione di filetto di tonno, spessa 4 o 5 centimetri al massimo e passarla nella farina grossolana ottenuta da questi ingredienti.

Scottare, poi, il tonno pochi minuti per lato e fino alla cottura desiderata, senza stracuocerlo per non renderlo stopposo. Terminare con sale, pepe e olio extravergine d’oliva.

Si può, persino, pensare alla farina e preparare il tonno come se fosse una scaloppina. Chi cerca qualcosa di più speciale, però, può puntare tutto su queste aggiunte strepitose.

Se per un tonno impanato morbido come il burro non usiamo le uova ma questi altri ingredienti il risultato sbalordirà chiunque

Una prima possibilità consiste nell’utilizzo della frutta secca per l’impanatura. Le mandorle, ad esempio, danno la giusta croccantezza al tonno e non ne coprono il sapore delicato. Si può scegliere di aggiungere pochissimo pangrattato. Lo stesso può farsi con le nocciole.

In alternativa, possiamo renderlo più appetibile anche ai bambini usando i corn flakes e riducendoli in una granella grossolana. Per esaltarne il gusto basterà aggiungere ai cereali anche erbe aromatiche come salvia o rosmarino.

Potremmo anche scegliere di usare proprio le patatine confezionate e sbriciolate. In questo caso, un piccolo consiglio è di spennellare prima il tonno rosso con dell’olio d’oliva, per rendere la panatura più salda al pesce.

