Ogni fisico è bello per le sue particolari caratteristiche che lo rendono diverso da tutti gli altri. Uno o più piccoli inestetismi, tuttavia, possono provocare inutili insicurezze. Per questo motivo spesso si ricorre a esercizi e, persino, alla chirurgia.

Nel primo caso possono bastare anche davvero pochi minuti al giorno per risultati sorprendenti. Con gli esercizi giusti, infatti, si possono rassodare e tonificare le braccia anche a 60 anni.

Ma chi non ha tempo a sufficienza per allenarsi o, semplicemente, non ha troppa voglia, può nascondere le braccia flaccide anche con l’abbigliamento.

I primi 4 consigli con cui camuffare questo piccolo inestetismo

Vestirsi in un certo modo può aiutare a distogliere l’attenzione dalle braccia flaccide a tendina. Basta seguire i trucchi giusti per rispettare il proprio stile e guadagnare qualche centimetro in meno.

Il primo consiglio è di giocare con le sovrapposizioni, ossia vestirsi a più strati. L’utilizzo di coprispalle o di una stola con cui coprire le braccia e in fantasia diversa rispetto al top è una soluzione per questa stagione. Per l’estate, invece, può andar bene un tessuto più velato o a rete.

Meglio, poi, preferire le stampe piccole, perché la fantasie più grandi tendono otticamente ad allargare.

I colori migliori su cui puntare per la parte alta del corpo sono marrone cioccolato o castagna, blu navy, verde bosco e tinta unita nera.

Un altro furbo trucchetto è quello di puntare sul design a spalla fredda, ossia maglie e top che lasciano una parte solamente di spalla libera.

Per nascondere le braccia flaccide o a tendina bastano questi 8 trucchetti da conoscere subito

Un’altra strategia utile è quella di evitare tessuti che tirano troppo sulle braccia. Si tratta di tessuti rigidi o come il popeline, che essendo spessi tendono a tirare maggiormente sulla pelle. Meglio preferire viscose, cotone, magline e simili.

Per quanto riguarda la manica, i modelli migliori su cui puntare sono quelli ad ala, con le rouches o con la spalla scesa.

Anche allontanare l’attenzione dalle braccia, puntando sui propri punti di forza, aiuta tantissimo.

Un altro modello eccezionale per camuffare questo difetto è la maglia con maniche a campana, che lascia scoperte schiena e clavicola.

Questo è ciò che bisogna fare per nascondere le braccia flaccide o a tendina. Semplicemente, basta puntare sugli abiti giusti, su maniche e tessuti particolari e capi furbi che sanno fare la differenza.

