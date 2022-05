Ce l’eravamo dimenticato per anni ma ecco che ora lo vediamo riproposto in quasi tutti i ristoranti. Il tortino dal cuore caldo torna a spopolare con il suo incredibile contrasto. In genere il più amato e diffuso prevede un ripieno al cioccolato goloso e avvolgente. Ma non mancano le varianti al pistacchio o al cioccolato bianco. In realtà, questo incrocio di consistenze diverse si può realizzare con tanti ingredienti, non solo con il cioccolato.

Se vogliamo davvero stupire i nostri ospiti o coccolarci con un dessert goloso, proviamo a prepararlo così. Bastano pochi ingredienti per assaporare questa gustosa sorpresa ogni volta che vogliamo. Pensiamo sempre che i dolci richiedano molto tempo per la preparazione, ma non è sempre così. Anche un buonissimo strudel alle mele si può preparare in pochi minuti.

Invece del solito tortino al cioccolato dal cuore caldo prepariamolo con questo ripieno a sorpresa semplice ma gustoso

Ci vogliono solo 10 minuti per sfornare questo dolce prelibato che amano praticamente tutti. Ma prima dobbiamo munirci di un po’ di marmellata surgelata.

Ingredienti per 2 persone

50 g di cioccolato fondente;

30 g di zucchero;

50 g di burro;

1 uovo;

2 cucchiai di marmellata all’amarena o ciliegie;

panna montata;

sale q.b.

Procedimento

Prima di tutto dovremo congelare la marmellata di amarene o ciliegie da usare per il ripieno morbido. Mettiamo i due cucchiai di marmellata negli scomparti della vaschetta per il ghiaccio. Oppure possiamo usare due pirottini in alluminio, dividendo un cucchiaio per pirottino. Mettiamo in congelatore per almeno un’ora e procediamo con il resto della ricetta. Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria con quasi tutto il burro, teniamone un po’ da parte per ungere i pirottini. Controlliamo che il cioccolato sia davvero fondente per non beccare fregature.

Dividiamo l’albume dal tuorlo e montiamo l’albume a neve ferma con un pizzico di sale. In un’altra ciotola sbattiamo il tuorlo con lo zucchero finché il composto non sarà chiaro e spumoso. Uniamo il tuorlo con il cioccolato fuso ancora tiepido, mescoliamo bene e aggiungiamo anche l’albume montato a neve. Il nostro composto è pronto, prendiamo il burro che abbiamo lasciato da parte e ungiamo i pirottini. Con un po’ di zucchero semolato spolverizziamo l’intero pirottino, ci servirà da barriera per non far attaccare il tortino.

Riempiamo i pirottini fino a metà e poi posizioniamo al centro il cubetto di marmellata congelata. Ricopriamo con il resto del composto e i tortini sono pronti per andare in forno. Cuociamo a 190° gradi per circa 10 minuti e prima di servirli lasciamoli riposare per un paio di minuti. Completiamo con un ciuffo di panna montata e godiamoceli.

Quindi, invece del solito tortino al cioccolato dal cuore morbido è questa la ricetta che lascerà tutti a bocca aperta. Per avere l’effetto caratteristico del ripieno morbido mettiamo i pirottini in frigo, se non li cuociamo subito. Manterranno così la temperatura giusta anche per diverse ore e potremo infornarli all’occorrenza.

