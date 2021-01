La cheesecake è uno dei dolci più amati. Grazie alla sua ricetta semplice da realizzare, è sempre la scelta giusta da servire agli ospiti. Si può preparare con largo anticipo e servire quando serve. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa proponiamo una ricetta gustosa per gli amanti del caffè.

Gli amanti del caffè non potranno resistere a questa cheesecake speciale

Stiamo parlando della cheesecake al cappuccino. Questa deliziosa torta è pronta in soli 30 minuti. Vediamo come prepararla.

Ingredienti

300gr di biscotti secchi;

180ml di latte;

100gr di burro;

650gr di formaggio spalmabile;

200gr di panna fresca;

120gr di zucchero a velo;

10gr di gelatina in polvere (o colla di pesce);

Estratto di vaniglia;

Caffè già pronto;

200ml di panna da montare (opzionale).

Procedimento

Come per ogni altra cheesecake, cominciamo dalla base. Prendiamo i biscotti, meglio se i digestive e li tritiamo con un mixer. Oppure possiamo metterli tra due fogli di carta da forno e frantumarli con il fondo di una bottiglia di vetro. O qualcosa di pesante, va bene anche un mattarello. Ora in un pentolino facciamo sciogliere il burro. Mischiamo i biscotti frantumati e il burro e disponiamoli su una teglia. Pressando bene sul fondo e sui lati. Lasciamo raffreddare in frigo.

Versiamo il latte in una pentola e aggiungiamo la gelatina. Mettiamo sul fuoco e lasciamo scaldare a fuoco medio. Appena la gelatina sarà sciolta, spegniamo. In una ciotola mischiamo la crema spalmabile e la panna fresca. Aggiungiamo lo zucchero e due cucchiaini di estratto di vaniglia. Ora prendiamo le fruste e cominciamo a sbattere il composto. Quando sarà bene spumoso, aggiungiamo lentamente il latte ormai raffreddato.

Prendiamo il nostro caffè, vanno bene circa tre tazzine e le allunghiamo con un po’ di acqua. Ora lo versiamo nel composto e mescoliamo il tutto con un cucchiaio di legno. Tiriamo fuori dal frigo la nostra teglia con la base, e riempiamola con il composto. Mettiamo in frigo per almeno 4 ore. Se vogliamo possiamo decorarla e servirla con una copertura di panna montata.

Ed ecco qui. Gli amanti del caffè non potranno resistere a questa cheesecake speciale. Una delizia per il palato e una versione diversa e più leggera. Assolutamente da provare.

