L’ortensia è un magnifico fiore che sboccia tra la primavera e l’estate. Originaria della Cina e del Giappone, questa pianta è perfetta da regalare e regalarsi. Seminata sia in vaso che in piena terra, l’ortensia offre un’esplosione di fiori colorati ed eleganti. Può essere coltivata anche da chi non ha particolarmente il pollice verde, perché si adatta molto facilmente e non ha bisogno di tante cure. L’ortensia è una pianta molto particolare, perché ha la capacità di cambiare il colore dei suoi petali in base all’acidità del terreno.

Ecco quale erba aromatica dovremmo coltivare vicino alle ortensie per tenere lontani afidi e parassiti senza usare pesticidi chimici

L’ortensia è una pianta molto resistente, anche se teme l’attacco di afidi e parassiti. In particolare dobbiamo fare attenzione alla cocciniglia, che colpisce i rami e le foglie tramite una secrezione cerosa. Questo parassita compare verso maggio e ha la capacità di succhiare la linfa dalle foglie, facendole seccare. Per eliminare questi e altri insetti pericolosi, possiamo ricorrere a degli insetticidi chimici, facilmente reperibili in commercio. Oppure utilizzare dei rimedi naturali, meno invasivi, che non danneggiano l’ambiente e l’uomo.

Non solo decotti e macerati, ma ci viene in aiuto anche una profumatissima erba aromatica che spesso utilizziamo in cucina. Parliamo della menta, una pianta erbacea perenne coltivata in molte zone del Mondo dal clima temperato. Le sue foglie contengono dei particolari oli essenziali che le conferiscono il tipico aroma pungente, fresco ma molto gradevole al palato. La pianta di menta è molto coltivata nei giardini e nei vasi sui balconi. Questa erba è utilizzata in cucina per dare sapore a molti piatti. Pensiamo ad un’insalata estiva formata da pomodorini, mozzarella, cetrioli e foglie di menta, fresche e gustose.

Menta e ortensie: una combinazione perfetta

Abbiamo visto come la pianta della menta abbia delle foglie saporite e soprattutto molto profumate. Proprio per questa sua caratteristica, se piantata vicino alle ortensie, terrà lontani i parassiti pericolosi. Ma facciamo attenzione, perché questa pianta tende a crescere a dismisura e ad occupare molto spazio. Quindi non coltiviamola nello stesso terreno delle ortensie. Ma piantiamola in un vaso a parte, che poi posizioneremo vicino alla nostra acidofila. Quindi, per proteggere le ortensie dagli insetti pericolosi, ecco quale erba aromatica sarebbe più indicata e utile.

Lettura consigliata

Per migliorare la crescita di ortensie, azalee e altre acidofile ecco quale materiale aggiungere al terreno per renderlo anche soffice