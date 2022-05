A volte le mete turistiche meno esplorate rivelano sorprese incantevoli. È il caso di una città che non tutti i turisti conoscono, nonostante gli esperti la consiglino caldamente.

La classifica di una guida fra le più prestigiose

Ogni anno la prestigiosa casa editrice Lonely Planet, specializzata in guide turistiche, pubblica una classifica delle migliori mete da visitare. A voler essere precisi, le top 10 sono tre: una per i Paesi, una per le Regioni e una per le Città. Fra le destinazioni proposte dagli esperti, alcune sono purtroppo destinate a rimanere un sogno nel cassetto. Per molti italiani sono infatti eccessivamente care o lontane. Ma la classifica del 2022 propone anche mete a due passi dal nostro Paese.

Innanzitutto c’è la Slovenia, accessibile, economica e dalle grandi potenzialità. Inoltre, nella top 10 spicca una perla del Mediterraneo tutta da scoprire. Secondo Lonely Planet questa città sarebbe spesso snobbata dai turisti, che al massimo le dedicano una rapida gita in giornata. Vediamo allora perché vale la pena di sceglierla per le vacanze dell’estate 2022.

Questa destinazione sottovalutata vicinissima all’Italia offre mare cristallino a prezzi economici e sarebbe in questa top 10 globale per l’estate 2022

Tra le dieci città migliori da vedere nel 2022 secondo Lonely Planet c’è anche la capitale della Repubblica di Cipro: stiamo parlando di Nicosia, o Lefkosia. L’isola è una meta popolare, grazie alle splendide spiagge e al mare turchese, tuttavia sono pochi i turisti che si fermano nella città. Eppure ne vale la pena: si tratta del cuore culturale del Paese, ricco di storia ma anche di complesse divisioni e contraddizioni. Entro le mura veneziane, che abbracciano la città vecchia, convivono suggestive viette, edifici di epoca coloniale, chiese, moschee e musei. Gli appassionati di storia non possono perdersi il Museo di Cipro, dove sono custoditi i più importanti reperti archeologici dell’isola. Con tutto quel che c’è da scoprire, conviene sicuramente fermarsi a Nicosia per più di una notte.

Inoltre la città, pur non essendo affacciata sul mare, è un ottimo punto di partenza per visitare le più belle spiagge del Paese. Infine, Nicosia è adatta a chi non vuole spendere troppo: è infatti raggiungibile in poco tempo grazie a svariate compagnie di volo low cost. I prezzi per una camera economica in albergo si aggirano tra i 25 e i 35 euro, e si può gustare lo street food locale senza spendere più di 2,50 euro.

Insomma, questa destinazione sottovalutata vicinissima all’Italia offre mare, storia e cultura a prezzi abbordabili. Non resta che iniziare a prenotare le vacanze per l’estate! Chi tuttavia non resiste fino ad agosto, nel frattempo può concedersi una gita primaverile tra ottima cucina e atmosfere medievali nel borgo premiato fra i più belli in Italia.

