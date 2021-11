La vitamina C è un antiossidante essenziale per le nostre difese immunitarie, particolarmente colpite durante l’inverno. Certo, l’uso di mascherine dovrebbe ridurre i contagi delle malattie tipiche di questo periodo, ma inserire della vitamina C nella nostra dieta ci da una protezione in più. Non solo, ma favorirebbe anche la sintesi del collagene che aiuta a mantenere la pelle giovane. Gli alimenti che contengono questo prezioso nutriente sono tanti, alcuni magari più inaspettati di altri, come il protagonista della ricetta di oggi. Facciamo il pieno di vitamina C per l’inverno con questo delizioso piatto cremoso e salutare.

Ingredienti

1/2 l brodo vegetale;

2 patate medie;

500 g cavolfiore;

1 porro;

2 cucchiai olio extravergine di oliva;

90 g speck;

sale;

pepe;

crostini.

Per prima cosa occupiamoci del cavolfiore, che dovrà essere fresco e candido. Puliamolo dalle foglie e laviamolo. Tagliamolo a pezzi più o meno della stessa dimensione e facciamo lo stesso con le patate. La cosa migliore è sbucciarle prima della cottura per mantenere la consistenza vellutata del piatto.

Rimuoviamo le foglie esterne del porro e affettiamolo sottilmente. Mettiamolo poi a rosolare in padella con un filo d’olio d’oliva.

Dopo che l’olio si sarà ben insaporito possiamo aggiungere le patate e il cavolfiore. Dopo pochi minuti, copriamo completamente gli ingredienti con il brodo vegetale. Chiudiamo la padella con un coperchio e lasciamo andare per una ventina di minuti oppure fino a quando le patate e il cavolfiore non si sfaldino. Per controllare se abbiamo raggiunto la consistenza desiderata proviamo a schiacciarli con una forchetta.

A questo punto possiamo usare il frullatore ad immersione per ridurre in crema tutti gli ingredienti. Se necessario, aggiungiamo qualche cucchiaio di brodo e aggiustiamo di sale e pepe.

In una padella a parte, possibilmente antiaderente, mettiamo lo speck a cubetti e cuociamolo sino a renderlo croccante. Una volta pronto tostiamo anche del pane raffermo con un filo d’olio o prendiamo dei crostini già pronti. A questo punto non ci resta che assemblare il tutto.

Versiamo la vellutata in ogni piatto, per poi insaporirla con una spolverata di parmigiano e una grattata di pepe. Aggiungiamo lo speck e i crostini per ottenere una piacevole combinazione di consistenze diverse e serviamo.

