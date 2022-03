La carne del pollo è una tra le migliori scelte che possiamo fare per il nostro benessere.

Oltre ad essere facilmente digeribile, questo alimento contiene molte vitamine (A, B1, B2, B3) e altrettanti sali minerali importanti. Stiamo parlando, ad esempio, di ferro, calcio, potassio, sodio e tanti altri.

Insomma, portando questo piatto a tavola faremo sicuramente centro e apporteremo diversi benefici alla nostra salute. C’è anche da ammettere, però, che non tutti amano così tanto questo tipo di carne.

La maggior parte di noi, infatti, è abituata a mangiarla nella versione del classico petto di pollo a fette e cotto in padella. In questo modo, però, si rischia di ottenere un prodotto un po’ secco e poco saporito.

Ecco la soluzione per mangiare il pollo con gusto

In questo articolo vedremo finalmente come preparare la carne di pollo in una versione molto originale e gustosa. Oltre a provare questi straccetti di carne e verdure di stagione, scopriremo come ottenere dei gustosissimi involtini morbidi di carne, con cuore filante.

Invece del solito petto di pollo, a straccetti o in insalata, ecco come preparare questi involtini di carne filanti e ripieni

Per questa ricetta, partiremo comunque dalle classiche fettine di petto di pollo, ma le prepareremo in modo diverso dal solito.

Alla fine otterremo degli strepitosi involtini molto salutari e che piaceranno tantissimo sia ai più grandi che ai bambini.

Scamorza affumicata filante e radicchio

Preparare questi involtini sarà un gioco da ragazzi. Partiamo lavando e tagliando in strisce sottili il radicchio.

Mettiamo la verdura in una padella, condiamo con un filo d’olio e facciamo cuocere per qualche minuto, aggiungendo poca acqua. Togliamo il radicchio dal fuoco, quindi dedichiamoci al ripieno dei nostri involtini.

Su ogni fettina di pollo, dovremo stendere 1 o 2 fette di scamorza affumicata, sopra a cui verseremo un po’ di radicchio cotto. A questo punto, richiudiamo la fetta su se stessa, per formare l’involtino.

Chiudiamo il tutto con degli stuzzicadenti e, nel frattempo, prepariamo una padella in cui verseremo un giro d’olio, aglio e rosmarino. Mettiamo qui i nostri involtini, sfumiamo con del vino bianco e lasciamoli cuocere per una decina di minuti, a coperchio chiuso.

Ogni tanto controlliamo la cottura e giriamo gli involtini per far sì che cuociano perfettamente su tutti i lati. Invece del solito petto di pollo, dunque, gustiamoci questi strepitosi involtini di carne che ci faranno innamorare perdutamente di questa pietanza.