In questo periodo gli scaffali dei supermercati iniziano a colorarsi con gli ortaggi tipici di questa stagione.

Tra i migliori prodotti della terra che possiamo portare in tavola, ci sono proprio loro, i buonissimi asparagi. Questi ortaggi sono un vero e proprio concentrato di minerali e fibre, tanto da essere molto utili per la salute intestinale.

Gli asparagi, infatti, stimolerebbero la diuresi e ci aiuterebbero a eliminare le scorie presenti nel nostro organismo, ma non solo. Come riporta Humanitas, questi sarebbero molto efficaci anche per agevolare il funzionamento regolare dell’intestino.

Ottime anche per chi soffre di colesterolo o glicemia

Non dimentichiamo, inoltre, che le fibre contenute negli asparagi sarebbero d’aiuto anche per moderare i livelli di zucchero e di colesterolo presenti nel sangue. Insomma, dati tutti questi vantaggi, abbiamo deciso di abbinare questa straordinaria verdura a una carne particolarmente magra e salutare: il pollo.

Non solo petto di pollo

Molti di noi mangiano il petto di pollo quasi sforzandosi: sappiamo quanto faccia bene, ma il suo sapore non è così invitante.

Oggi finalmente scopriremo un’ottima ricetta a base di pollo e asparagi davvero gustosissima e molto salutare. Iniziamo subito.

Ricco di potassio, vitamine e povero di calorie questo secondo piatto fenomenale con straccetti di carne e verdure di stagione

Iniziamo a preparare gli asparagi.

Mettiamoli in acqua bollente salata e facciamoli cuocere per qualche minuto, finché saranno morbidi. Nel frattempo, tagliamo in straccetti di 2-3 cm il pollo e mettiamo il tutto in una padella con un trito di cipolla rossa e olio. Facciamo saltare la carne per circa 3 minuti.

Scoliamo gli asparagi e mettiamoli in un piatto a raffreddare, quindi tagliamoli in pezzi più piccoli.

Nel frattempo, aggiungiamo in padella gli asparagi e facciamo saltare il tutto per qualche minuto. Se servirà, potremo aggiungere un po’ di sale o di burro per dare maggior sapore.

L’ingrediente per creare un sughetto morbidissimo

Alla fine della ricetta aggiungiamo dello yogurt greco magro e mescoliamo il tutto. Quando sarà ben cremoso, potremo finalmente spegnere la fiamma, impiattare e gustare questa fantastica ricetta.

Ricco di potassio, vitamine e povero di calorie, il secondo piatto di carne che abbiamo preparato insieme è un’ottima idea, anche per chi è a dieta. Oltre a essere molto salutare, poi, è anche gustosissimo, quindi metterà d’accordo tutti i palati.